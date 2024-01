Badi et Mbugua comparaîtront devant les MCA de Nairobi pour la collecte des recettes

Seize mois après sa sortie, les hauts responsables du défunt service métropolitain de Nairobi devraient mettre les pieds à l’hôtel de ville.

Ceci après qu’un comité ad hoc du comité de l’Assemblée du comté de Nairobi enquêtant sur la baisse des revenus de Nairobi ait invité les responsables à une réunion.

Directeur général du NMS, lieutenant Mohammed Badi et l’ancien contrôleur de la State House Kinuthia Mbugua font partie des personnes invitées à la séance qui aura lieu mardi.

D’autres sont Constance Mwaikamba – Ancienne Directrice du Trésor, Major John Njoroge – Officier détaché au NMS et Directeur général adjoint du NMS Kang’ethe Thuku.

Les lettres ont été adressées individuellement aux fonctionnaires par le greffier de l’Assemblée du comté, Edward Gichana, comme l’a vu le Star.

“Il s’agit de vous informer de la résolution du Comité et de vous demander d’assister à ladite réunion le 30 janvier 2024, à 10h30, dans la salle plénière de l’Assemblée, rez-de-chaussée, aile de l’Assemblée du comté, bâtiment de l’hôtel de ville”, peut-on lire dans les lettres.

Les responsables devraient faire plus de lumière sur la nature, la propriété et les opérations du système fiscal de Nairobi (NRS) avantil ad hoc comité dirigé par le chef de la majorité Peter Imwatok.

“Vous devez préciser si le système a conclu un accord avec la Kenya Revenue Authority (KRA) ou la NMS et si celui-ci a été communiqué au gouvernement du comté de Nairobi (NCCG)”, lit-on en partie dans la lettre.

Ils sont également censés donner des détails sur les administrateurs, les hôtes et toutes les personnes qui ont eu accès audit système pendant la période NMS.

Les responsables invités éclaireront également le comité sur la question de savoir si NMS a reçu un rapprochement à jour de tous les revenus collectés via le système fiscal de Nairobi et, si oui, s’ils pourraient partager la même chose avec le MCA.

En outre, les responsables devraient répondre à toute autre question liée à l’enquête du Comité.

L’assemblée du comté, en vertu de l’article 211 du Règlement de l’Assemblée du comté de la ville de Nairobi, a adopté le 1er novembre 2023 une motion visant à créer une commission ad hoc chargée d’enquêter sur les systèmes et l’administration de collecte des recettes de Nairobi.

L’objectif de l’enquête était d’enquêter, de conseiller et de faire des recommandations au gouvernement du comté sur la performance globale des recettes du comté, y compris les systèmes de collecte des recettes, l’historique de la performance des recettes, les sources de collecte des recettes, les problèmes de collecte, les niveaux de responsabilité et les recettes réelles par rapport aux recettes réelles. des cibles entre autres.

Suite aux nombreuses séances que le comité a tenues avec les responsables de la KRA et les responsables des finances du comté, les MCA ont été informés que le système de collecte des recettes sur lequel la KRA s’est appuyée pour collecter les recettes en son nom pendant la période de l’acte de transfert de fonctions a été développé par le biais d’un partenariat multi-agences. équipe composée de fonctionnaires de la KRA, du ministère de l’Intérieur, du ministère des TIC et du défunt NMS.

Cependant, les responsables de la mairie et de la KRA affirment ne pas connaître les administrateurs, les hôtes et l’emplacement physique du système pendant et après l’expiration de l’acte de transfert de fonctions.

Les responsables de la KRA ont également révélé que NMS était l’entité globalement responsable de la coordination des fonctions transférées, y compris la collecte des recettes.

En outre, le Comité a été informé qu’après l’expiration de l’acte de transfert de fonctions, le gouvernement actuel du comté continue de s’appuyer sur le NRS.

La signature de l’acte de cession le 25 février 2020 a laissé la mairie aux commandes de services moins influents.

Ils comprennent les TIC et l’administration électronique, l’éducation et les sports, l’agriculture et l’élevage, le commerce et les coopératives, la décentralisation, l’environnement et la finance.

En conséquence, l’ancien président Uhuru Kenyatta a créé le 17 mars 2020 le NMS et nommé LtBadi au poste de directeur général.

L’acte de cession a donné à NMS le mandat d’exercer les fonctions pendant 24 mois, renouvelable à compter de la date de création.

Cependant, en mars 2022, le mandat du NMS a été prolongé jusqu’au 9 août et trois mois supplémentaires ont été ajoutés pour permettre la transition une fois le gouverneur élu.

Dans un avis publié dans la Gazette du 6 mars 2020, KRA a été nommé agent principal pour la collecte globale de tous les revenus du comté de Nairobi.

L’autorité a participé à la perception des revenus pour le compte du NCCG du 16 mars 2020 au 15 septembre 2022, conformément à l’acte de transfert.