Badgers news : le Wisconsin ajoute six joueurs à la classe de signature 2024

Le Wisconsin a ajouté six joueurs, dont un passeur de premier ordre et deux espoirs internationaux, à sa classe 2024-25.

Lors de la journée nationale de signature, les Badgers du Wisconsin ont demandé à six joueurs d’annoncer leur intention de rejoindre le programme pour la classe de première année 2024-25.







Avec une liste composée de seniors et d’hommes de classe supérieure, l’entraîneur-chef Kelly Sheffield amène une grande classe avec des joueurs occupant une variété de postes différents.

Voici un aperçu des six joueurs qui rejoindront les Badgers l’automne prochain.

Charlie Fürbringer

Setter, 5 pieds 11 pouces, Hermosa Beach, Californie

La pièce maîtresse de la classe de signatures 2024 du Wisconsin est Charlie Fuerbringer. Fuerbringer est le passeur numéro un de la classe selon PrepVolleyball.com et considéré comme le deuxième meilleur espoir global par Prep Dig.

Fuerbringer, qui a remporté un championnat d’État dans son lycée du sud de la Californie, Mira Costa, a reçu de nombreuses distinctions dans la région pour son jeu de volleyball en salle. Fuerbringer a également joué pour l’équipe de beach-volley de son lycée et a également été championne de l’AAU en beach-volley.

Fuerbringer a également une lignée de championnat : sa mère, Joy (McKienzie) Fuerbringer a joué à Long Beach State (1990-94), menant les 49ers au championnat NCAA 1993.

L’ajout de Fuerbringer semble signaler que les Badgers pourraient revenir à un système offensif 5-1, puisque Sheffield a loué sa polyvalence et a déclaré qu’elle pouvait “affecter positivement le jeu avec sa défense arrière, son blocage, son attaque et derrière la ligne de service”.

Trinity Shadd-Cérès

Frappeur extérieur, 5 pieds 11 pouces, Kitchener, Ontario, Canada

Athlète multisports décorée, Trinity Shadd-Ceres est une recrue intrigante à l’extérieur du Wisconsin.

En plus d’avoir été nommée athlète féminine senior de volleyball de l’année 2023 au Canada et de jouer en tant que membre de l’équipe nationale féminine U19 du Canada l’année dernière, Shadd-Ceres a remporté les honneurs d’athlète d’athlétisme de l’année en 2022 et 2023. sauteur, Shadd-Ceres a établi le record canadien de saut en longueur dans de nombreux groupes d’âge de jeunes.

La capacité de saut de Shadd-Ceres a enthousiasmé Sheffield quant à son potentiel pour le volleyball et à ce qu’elle peut ajouter à l’attaque des Badgers.

“Elle a une excellente plateforme et sera une très bonne passeuse universitaire”, a déclaré Sheffield. « Elle quitte le sol rapidement et prend le ballon rapidement tout en attaquant. Elle peut terminer au filet et a la capacité d’être une très bonne attaquante en arrière-plan.

Antonina Serafinowska

Bloqueur central, 6 pieds 4 pouces, Kiekrz, Pologne

S’engageant une fois de plus sur la voie internationale, Sheffield a obtenu la signature de la bloqueuse centrale Antonina « Tosia » Serafinowska.

Serafinowska est la deuxième joueuse polonaise du Wisconsin à rejoindre les Badgers après la favorite des fans Julia Orzoł. Le bloqueur central de 6 pieds 4 pouces a joué pour diverses équipes nationales de jeunesse polonaises, remportant plusieurs médailles avec l’équipe dans certains tournois.

Sheffield pense que Serafinowska peut devenir une « bloqueuse d’élite » avec ses outils et est enthousiasmée par la façon dont elle peut se développer dans le programme.

“C’est une athlète fluide, très compétitive et qui veut être excellente”, a déclaré Sheffield.

Si Serafinowska ressemble à Orzoł, je suis sûr que les fans de Badger seront très heureux de cet ajout.

Maile Chan

Libéro/Spécialiste défensif, 5 pieds 3 pouces, Portland, Oregon

Les Badgers se tournent une fois de plus vers l’Ouest pour la signature de Maile Chan.

Le libéro de 5 pieds 3 pouces – qui est classé numéro un libéro et sixième meilleur joueur de l’État – a joué dans les équipes nationales de jeunesse des États-Unis et s’est récemment entraîné avec le FC Barca Volleyball (le même FC Barcelona qui possède le club de football de renommée mondiale) au cours du semestre dernier.

Sheffield, qui a qualifié Chan de « joueuse », pense que son départ pour jouer en Espagne illustre sa volonté de s’améliorer et a déclaré qu’elle s’améliore de plus en plus à chaque fois qu’il la voit jouer.

“Elle est intrépide dans la zone arrière, c’est une très bonne passeuse et très rapide”, a déclaré Sheffield.

Lola Schumacher

Libéro/Spécialiste défensif, 5 pieds 5 pouces, Carmel, Indiana

La spécialiste défensive Lola Schumacher est la joueuse classée 46e dans le pays selon PrepVolleyball.com et elle a récemment été nommée dans la première équipe américaine du lycée féminin de l’AVCA.

Schumacher, qui a aidé l’équipe de son club, la centrale Munciana Volleyball, à remporter un championnat national de l’AAU la saison dernière, « possédait le gymnase » lors de plusieurs camps de Badger, selon Sheffield. Il pense que son esprit de compétition l’aidera à devenir un élément clé du programme du Wisconsin.

“Elle est confiante, intrépide, une leader et a la volonté d’être la meilleure joueuse possible”, a déclaré Sheffield.

Morgan Van Wie

Setter, 6 pieds, Waunakee, Wisconsin

Morgan Van Wie, la seule signataire de la classe dans l’État du Wisconsin, fait un court voyage sur le campus lorsqu’elle nous rejoint en 2024.

Le produit de Waunakee High School a été nommé dans la première équipe All-Conference la saison dernière et a été nommé AAU All-American en 2021. Elle a aidé son lycée à remporter deux championnats Badger Large Conference et deux championnats régionaux au cours de sa carrière.

En tant que passeuse, Sheffield a déclaré que les progrès de Van Wie l’excitaient et pensait qu’elle ajouterait une bonne énergie au programme de l’UW.

“Elle a un esprit et une énergie avec lesquels et pour lesquels les autres veulent jouer”, a déclaré Sheffield.

Félicitations aux six joueurs qui rejoindront le programme Badger !

