Badgers news : le joueur le plus sous-estimé de l’UW assumera un rôle plus important en 2023

Il n'a pas fallu longtemps aux Badgers du Wisconsin pour faire une déclaration, puisqu'ils ont marqué un record de Kohl Center de 105 points lors du premier match contre l'Arkansas State, avec 12 joueurs différents marquant et quatre à deux chiffres.







Le gardien junior Chucky Hepburn a ouvert la voie avec 20 points et six passes décisives, démontrant une prise de décision améliorée et étant à l’aise avec et sans le ballon dans son rôle.

Cependant, un autre joueur qui a été plongé dans ces situations de jeu est le gardien junior Max Klesmit, qui est resté dans la formation de départ, malgré l’ajout de l’attaquant de transfert AJ Storr.

Klesmit, principalement un joueur hors-ballon en 2022, a obtenu un parfait 5/5 sur le terrain, marquant 14 points, tout en ajoutant également une passe décisive.

Cela survient après que le gardien ait enregistré quatre passes décisives lors du match d’exhibition contre l’UW-Stevens Point la semaine dernière, lui et Hepburn servant de facilitateurs pour les attaquants.

Bien que la seule passe décisive ne reflète pas le jeu, les Badgers utilisent Klesmit dans davantage de situations de pick-and-roll, faisant confiance au garde pour faire la bonne lecture.

Qu’est-ce que l’entraîneur-chef Greg Gard aime dans le fait de placer Klesmit dans de telles situations ?

«J’aime sa prise de décision. C’est ce que j’aime,” Gard a dit avant le match de vendredi contre le n°9 Volontaires du Tennessee. “Il a fait un très bon travail en étant patient hors des écrans de balle, en comprenant quand pincer les défenseurs, quand aller vers le bord, il sait où se trouvent ses coéquipiers autour de lui et ce que nous faisons avec l’espacement et comme je l’ai dit, il a juste un bon rythme à ce sujet.

« Sortir des écrans de balle n’est pas toujours le cas, en fait, la plupart du temps, cela ne se produit pas à 100 milles à l’heure. Cela arrive avec un certain rythme et vous lisez ce qui se passe et sa capacité à prendre la bonne décision a été vraiment bonne.

Adoptant ce rôle accru, Klesmit a cherché à travailler son jeu cette intersaison, en particulier son manche, afin de mieux supplanter Hepburn en tant que garde complémentaire du ballon.

“C’est juste des looks différents, qui donnent à la défense des looks différents.” Klesmit a dit qu’il se trouvait dans ces situations de pick-and-roll. « Chucky a l’habitude de sortir de nombreux écrans de balle et de descendre pour nous. Il suffit donc de donner à la défense une autre option, une autre chose à considérer, à rechercher.

«Mais c’est une chose sur laquelle j’ai travaillé cet été, c’est juste ma poignée. Être davantage un meneur de jeu pour l’équipe cette année, être prudent et prendre soin du rocher. Donc, être dans ces situations, faire les bonnes lectures, être patient et vraiment jouer mon jeu, c’est ce sur quoi nous avons travaillé.

Désormais, voir son rôle augmenter ne signifie pas une augmentation directe des opportunités de but.

Avec le nombre de seau-getters dont disposent les Badgers avec l’ajout de Storr, Klesmit a compris que la facilitation est tout aussi importante, ce qu’il a vu avec Hepburn.

« Si vous avez parfois besoin d’un seau, vous savez, il y a quelques gars de votre équipe vers qui vous pouvez vous adresser et auprès desquels vous pouvez obtenir un seau » Klesmit a dit. “Mais c’est aussi juste dans le sens du jeu pour savoir, quand Chucky descend, atteint le bord, il est plus facile pour tout le monde de pouvoir jouer et frapper des tirs ouverts quand il distribue pour savoir, un peu comme moi. » a dit, en donnant simplement à cette défense un autre regard sur l’endroit où je l’ai eu ou si Chucky l’a eu ou l’a eu cette nuit-là. On lui vole des trucs. Il joue pour les autres. Donc c’est vraiment juste une question de ressenti les uns des autres, je dirais.

Klesmit est un joueur intrigant en 2023 pour les Badgers, car il n’attire probablement pas le niveau d’attention du reste de la formation de départ, mais s’est avéré être une menace de but capable et ajoute maintenant l’aspect facilitateur à son arsenal. .

Ses capacités, à la fois avec et hors du ballon, seront un atout sous-estimé pour les Badgers cette saison, car le gardien a montré sa capacité à effectuer des tirs depuis le périmètre, hors du dribble et en se déplaçant hors du ballon.

De plus, si Klesmit peut devenir un meneur de jeu constant pour les Badgers, cela leur permet d’être plus polyvalents avec leurs alignements et moins dominants sur un joueur, ce qui a parfois tourmenté l’équipe.

Les Badgers sont prêts pour une saison de rebond en 2023, manquant de peu le Top 25 de pré-saison, et chercheront à poursuivre leurs efforts au Kohl Center vendredi, où ils accueilleront les Volontaires n°9 du Tennessee à 20 heures.

