Badgers du Wisconsin contre Spartans de l’État du Michigan : notes d’après-match

Les Badgers du Wisconsin, n°13, ont amélioré leur fiche à 16-4 grâce à une victoire de 81-66 contre les Spartiates de l’État du Michigan jeudi soir, jouant l’un de leurs matchs les plus propres de la saison.

Dans la victoire, les Badgers ont obtenu des contributions majeures de AJ Storr, qui a marqué 28 points au tir 9/17, tandis que Steven Crowl en avait 15 au tir 6/9.

Voici les notes d’après-match, sous forme de notes d’équipe et individuelles, gracieuseté de UW Communications.

Notes d’équipe

1. Le Wisconsin s’est amélioré à 16-4 cette saison, dont 8-1 dans le jeu Big Ten.

2. Les Badgers connaissent leur meilleur départ en 20 matchs depuis 2021-22, lorsqu’ils ont ouvert 17-3. C’est la troisième fois que l’UW remporte au moins 16 de ses 20 premiers matchs sous la direction de l’entraîneur-chef Greg Gard, y compris les saisons 2021-22 (17-3) et 2016-17 (17-3).

3. UW a débuté 8-1 ou mieux dans le Big Ten pour la 3ème fois au cours des 9 dernières saisons, et cela également au cours des saisons 2017 et 2015.

4. Le Wisconsin a désormais remporté 9 de ses 10 derniers matchs et 15 de ses 17 derniers matchs.

5. Le Wisconsin a remporté son 10e match consécutif à domicile, la plus longue séquence de l’équipe depuis 15 victoires consécutives du 14 janvier 2020 au 22 décembre 2020.

6. UW s’est amélioré à 11-1 au Kohl Center cette saison.

7. Le record de tous les temps des Badgers au Kohl Center est désormais de 354-68 (.839) – le 11e meilleur record à domicile du pays parmi les sites actifs.

8. L’entraîneur-chef Greg Gard a amélioré son bilan global à 180-97 (.650) et 101-62 (.620) dans le jeu Big Ten.

9. Parmi les entraîneurs avec 100 victoires dans le Big Ten, le pourcentage de victoires de 0,620 du Gard se classe au 11e rang dans l’histoire de la conférence.

10. Alors que Michigan State occupe la 23e place du classement NET, la victoire de ce soir s’inscrit comme une victoire en Quad 1, améliorant le record des Badgers à 5-3 dans les matchs Quad 1 et 10-4 dans les matchs Quad 1/2.

11. UW est l’une des 5 équipes avec plus de 5 victoires en Quad 1, rejoignant Purdue (7), UConn (7), Arizona (6) et Houston (5).

12. UW est l’une des 2 équipes avec plus de 10 victoires en Quad 1/2, rejoignant seulement Purdue (11).

13. Depuis 2001-02, lorsque Bo Ryan et Greg Gard sont arrivés à Madison, UW a le plus de victoires dans le Big Ten et le meilleur pourcentage de victoires. à 273-130 (.677).

14. Avec une victoire de 70-57 à East Lansing plus tôt cette saison, les Badgers ont complété leur premier balayage aller-retour contre les Spartans depuis la saison 2003-04.

15. Le Wisconsin n’a jamais été à la traîne lors des deux rencontres contre Michigan State cette saison.

16. Les Badgers ont désormais une fiche de 48-28 à domicile contre Michigan State.

17. Greg Gard s’est amélioré à 6-11 de tous les temps contre les Spartans.

18. La victoire de 15 points du Wisconsin est la plus importante de toutes les équipes contre Michigan State cette saison et la plus grande marge des Badgers contre les Spartans depuis une victoire de 82-56 le 6 février 2011.

19. La dernière fois que MSU a perdu par 15+, c’était un revers de 77-61 à Purdue le 29 janvier 2023.

20. Les 81 points du Wisconsin constituent son record contre Michigan State depuis une victoire 84-76 à East Lansing le 25 décembre 2020.

21. Les 43 points du Wisconsin en première mi-temps sont les deuxièmes plus marqués dans l’État du Michigan cette saison, derrière seulement 46 par Northwestern le 7 janvier 2024.

22. Les Badgers ont dépassé la barre des 70 points pour la 13e fois au cours des 14 derniers matchs.

23. Sur la saison, UW affiche une moyenne de 76,0 points par match, une note qui serait la plus élevée de l’équipe depuis la moyenne de 86,3 lors de la saison 1970-71.

24. Le Wisconsin a dominé les Spartans, 35-25. En 2 réunions, l’UW a remporté 71 conseils d’administration contre 47 pour MSU.

25. Le banc de l’UW a dominé MSU 22 à 11. Les Badgers ont récolté plus de 20 points de banc dans 3 des 4 derniers matchs.

26. Les Badgers n’ont réalisé que 6 revirements. Le Wisconsin se classe deuxième dans le Big Ten avec une moyenne de seulement 9,8 revirements par match.

Notes individuelles

1. L’étudiant de deuxième année AJ Storr a marqué un record de 28 points, soit 1 de moins que son sommet en carrière.

2. Y compris 22 points à East Lansing plus tôt cette saison, Storr a récolté en moyenne 25,0 points par match lors des 2 rencontres avec Michigan State.

3. Storr a marqué au moins 20 points pour la 5ème fois cette saison.

4. Storr a atteint le double des chiffres lors de ses 15 matchs consécutifs et 18 matchs sur 20 cette saison.

5. L’étudiant diplômé F Tyler Wahl a remporté sa 100e victoire en carrière, devenant ainsi le 7e Badger à atteindre ce jalon. Wahl a terminé avec 6 points et 6 rebonds.

6. Junior Steven Crowl a récolté 15 points, 7 rebonds et 3 passes décisives.

7. Crowl a réalisé une moyenne de 16,5 points par match en 2 matchs contre MSU cette saison.

8. Crowl a marqué à deux chiffres pour la 13e fois cette saison et la 45e de sa carrière.

9. L’étudiant de deuxième année Connor Essegian a inscrit 8 points (2-3 3FG) en sortie de banc, sa deuxième note la plus élevée dans le jeu Big Ten (12 contre le Nebraska le 6 janvier 2024).

10. L’étudiant de première année Nolan Winter a ajouté 6 points, soit un de moins que son sommet en carrière. Il est allé 2-en-2 sur une distance de 3 points, affichant son premier match en carrière avec plusieurs triples.