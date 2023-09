Badenoch dit que ce serait une erreur de qualifier la Chine d’« ennemi » alors que l’arrestation d’un suspect d’espionnage relance les appels des conservateurs à un durcissement de l’approche – La politique britannique en direct

04.22 HAE Kemi Badenoch dit que ce serait une erreur de qualifier la Chine d' »ennemi », alors que l’arrestation d’un suspect d’espionnage relance les appels des conservateurs à durcir leur approche

Bonjour. L’un des nombreux aspects de la politique qui a radicalement changé au cours de la dernière décennie est la façon dont le gouvernement perçoit la Chine. David Cameron est arrivé au pouvoir déterminé à établir des relations chaleureuses avec Pékin, mais ces dernières années, les relations se sont considérablement détériorées et un gouvernement conservateur qui considère la Chine avec beaucoup de méfiance est invité par certains de ses députés bellicistes à aller beaucoup plus loin et à la traiter comme un adversaire hostile.

La révélation hier selon laquelle un chercheur parlementaire lié aux conservateurs a été arrêté pour espionnage a dynamisé ce débat. Naturellement, les faucons se sentent justifiés.

Comme Hélène Davidson et Pierre Walker rapport, la Chine a qualifié la nouvelle de propagande sinophobe. « L’affirmation selon laquelle la Chine est soupçonnée de ‘voler les renseignements britanniques’ est complètement fabriquée et n’est rien d’autre que des calomnies malveillantes », a déclaré l’ambassade de Chine à Londres.

Les faucons conservateurs veulent que le gouvernement considère la Chine comme une menace. Dans une mise à jour de l’examen intégré de la défense et de la sécurité publiée en mars, le gouvernement a plutôt déclaré qu’il constituait « un défi historique » (bien qu’il s’agisse d’un progrès par rapport à l’examen précédent, qui affirmait que le pays était un « concurrent systémique »). )

Ce matin Kemi Badenoch, la secrétaire aux Affaires et au Commerce, donnait une série d’entretiens matinaux et elle a suggéré que durcir la rhétorique utilisée pour décrire la Chine serait contre-productif. Lorsqu’on lui a demandé sur Sky News si la Chine était amie ou ennemie, elle a répondu :

La Chine est un pays avec lequel nous faisons beaucoup d’affaires. La Chine est un pays important sur le plan économique mondial. Il siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Nous ne devrions certainement pas décrire la Chine comme un ennemi, mais nous pouvons la décrire comme un défi… Je ne pense pas que nous devrions être négligents quant à la façon dont nous parlons des autres pays lorsque ce genre de choses se produisent.

Elle a déclaré qu’il était important de ne pas utiliser « un langage qui fait peur aux gens » et de rester diplomate.

Et lorsqu’on lui a demandé dans l’émission Today si la Chine devait être désignée comme une menace, elle a suggéré que cela pourrait « aggraver » le problème. Dit-elle:

Que vous utilisiez ou non des mots comme menace, je pense que cela reflète la mesure dans laquelle vous souhaitez aggraver les choses. La Chine est la deuxième plus grande économie au monde, elle est fortement intégrée à notre économie, tout comme celle de beaucoup de nos alliés… Nous adoptons la même approche que ces pays.

