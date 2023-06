Bade Miyan Chote Miyan : les détails du personnage de Prithviraj Sukumaran révélés ; La star du Sud jouera un méchant high-tech

Bade Miyan Chote Miyan est l’un des films que les fans de Bollywood attendent avec impatience. Il y a deux raisons principales pour la même chose. Le cinéaste Ali Abbas Zafar tourne son premier film avec Akshay Kumar. De plus, Tiger Shroff et Akshay Kumar se réunissent pour la première fois. Le tournage du film se déroule à un rythme soutenu. Ils tournaient au Moyen-Orient et en Écosse. Le cinéaste Ali Abbas Zafar a partagé certaines des photos sur les réseaux sociaux. Les fans débordent d’enthousiasme. Mais alors, aucun héros n’est un grand héros à moins qu’un film n’ait un méchant solide. L’acteur malayalam Prithviraj Sukumaran joue le méchant dans Bade Miyan Chote Miyan

LES DÉTAILS DU PERSONNAGE DE PRITHVIRAJ SUKUMARAN RÉVÉLÉS

Prithviraj Sukumaran joue le rôle d’un scientifique dans le film. Cela a été rapporté par Pinkvilla. Il semble qu’il soit plongé dans l’IA et la robotique. C’est très intéressant étant donné que l’IA, Chatgpt sont un tel engouement. Des sources ont déclaré que les créateurs voulaient un acteur solide pour jouer le méchant dans Bade Miyan Chote Miyan. Il a parfaitement fait l’affaire. Le cinéaste Ali Abbas Zafar pense qu’un méchant fort fait vraiment ressortir les héros. La source a été citée comme disant: « L’idée était de développer un personnage qui appelle à l’union de deux héros d’action Akshay Kumar et Tiger Shroff et l’équipe a réussi à le faire avec Prithviraj. »

BADE MIYAN CHOTE MIYAN HAUT SUR DES LIEUX RÉELS

L’USP du film sont les scènes de confrontation entre Akshay Kumar, Tiger Shroff et Prithviraj Sukumaran. La plupart des scènes sont tournées dans des lieux réels. Les scènes d’action sont vraiment poussées. Ali Abbas Zafar a fait venir une équipe d’experts d’Hollywood. Beaucoup roule sur Bade Miyan Chote Miyan. Akshay Kumar et Tiger Shroff ont désespérément besoin de coups sûrs. Ali Abbas Zafar est également l’un des producteurs du film. La source a déclaré: « Le public aura un aperçu du monde de cet acteur une fois les actifs déployés. »

BADE MIYAN CHOTE MIYAN SUR EID 2024

Pooja Entertainment, les producteurs Jackky et Vashu Bhagnani financent le film. Cela arrivera à l’Aïd 2024. Le tournage principal du film est terminé. Les morceaux sont laissés, et les patchs fonctionnent au fur et à mesure des besoins. Bade Miyan Chote Miyan a également Sonakshi Sinha, Manushi Chhillar et Alaya F dans le casting.