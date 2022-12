Bade Miyan Chote Miyan : Akshay Kumar-Tiger Shroff accueille Prithviraj Sukumaran en tant qu’antagoniste principal

Akshay Kumar et Tigre Shroff ont annoncé leur collaboration avec Bade Miyan Chote Miyan laissant les fans excités. Akshay et Tiger sont tous deux connus pour leurs incroyables cascades, agilités et héros d’action. C’était l’un des plus surprenants et un rêve de tous les fans de films d’action de voir Akshay Kumar et Tiger Shroff partager l’écran ensemble. Et cela n’a fait que s’agrandir lorsque les créateurs ont annoncé le nouveau membre de la distribution, l’antagoniste principal de Bade Miyan Chote Miyan avec la superstar du Sud Prithviraj Sukumaran. Juste au moment où l’on pensait que le duo ferait des merveilles, les makers ont ajouté le tadka avec Prithviraj et voilà que les attentes des fans viennent d’augmenter !

Akshay-Tiger accueille Prithviraj à Bade Miyan Chote Miyan

Akshay Kumar et Tiger Shroff avec Bade Miyan Chote Miyan sont à la mode dans Entertainment News en ce moment. Le film a déjà un énorme buzz parmi les fans et est l’un des films les plus attendus de 2023. Et maintenant, ils ont accueilli la superstar malayalam Prithviraj Sukumaran dans le rôle clé de Bade Miyan Chote Miyan. Prithviraj jouera Kabir dans le film de réalisateur d’Ali Abbas Zafar. Il est l’antagoniste principal du film, selon les rapports.

Akshay Kumar a accueilli Prithviraj en disant: “Allons-y mon pote”, tandis que Tiger Shroff a déclaré qu’il avait hâte de faire l’enfer. Découvrez les tweets d’Akshay Kumar et Tiger Shroff accueillant Prithviraj Sukumaran ici :

La #BadeMiyanChoteMiyan la famille vient de s’agrandir et comment ! Bienvenue à bord de ces montagnes russes folles d’action, @PrithviOfficial . Allons rocker mon pote ! pic.twitter.com/q0GkVR78Am Akshay Kumar (@akshaykumar) 7 décembre 2022

Les détails de Bade Miyan Chote Miyan

L’artiste bourré d’action est dirigé par Mere Brother Ki Dulhan, Tiger 3, Sultan et Gunday helm Ali Abbas Zafar. Bade Miyan Chote Miyan est produit par Pooja Entertainment. Le film devrait être diffusé en janvier de l’année prochaine. Ali a expliqué ce qu’était Bade Miyan Chote Miyan et a déclaré que l’idée derrière la réalisation du film était d’amener deux stars de l’action et de présenter différents styles d’action. Le réalisateur a déclaré que le sujet était très pertinent pour l’époque actuelle et l’a qualifié de film de copains. Bade Miyan Chote Miyan est prévu pour décembre 2023.