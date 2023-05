Bade Achhe Lagte Hain 3 promo : Nakuul Mehta-Disha Parmar revient en tant que Ram et Priya avec leur nok-jhok ; les fans ne peuvent pas en avoir assez de leur chimie

Bade Acche Lagte Hain est l’un des spectacles les plus aimés. Ram Kapoor et Sakshi Tanwar ont fait des personnages de Ram et Priya les plus adorables. Leur règne fut repris par Nakuul Mehta et Disha Parmar. La deuxième saison de Bade Acche Lagte Hain a été très appréciée comme la première. A tel point que la troisième saison de l’émission est déjà en route. Disha et Nakuul reviennent dans la série en tant que Ram et Priya pour Bade Achhe Lagte Hain 3. La promo a enthousiasmé les fans.

Bade Achhe Lagte Hain 3 a excité les fans

Bade Achhe Lagte Hain 3 sera diffusé à partir d’aujourd’hui. Les créateurs ont publié une vidéo promotionnelle amusante. Nakuul Mehta alias Ram Kapoor et Disha Parmar alias Priya sont de retour avec leur nok-jhok. La promo montre Nakuul se vantant de combien le public l’aime tandis que Disha dit que c’est son « galatfami ». Nakuul alias Ram Kapoor dit que son sens de l’humour est agréable.

Découvrez la vidéo teaser de Bade Achhe Lagte Hain 3 avec Nakuul Mehta et Disha Parmar. dessous:

Bien sûr, les fans de Nakuul Mehta et Disha Parmar sont super excités de les revoir ensemble dans le show. Leur chimie a déjà excité tout le monde. Bade Achhe Lagte Hain 3 est à la mode sur Twitter car les fans ne peuvent pas rester calmes car leur émission préférée sera diffusée dans quelques heures.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Ce sont les plus mignons ! ? Pas Nakuul nous donnant plus de contenu que Sony lui-même. ?#BadeAchheLagteHain3 #RaYa pic.twitter.com/nUXqWHKbhA C’estRaYaDay ?? (@rayaxphile) 25 mai 2023

QU’EST-CE QUE LA MERDE EFF ??? le fait que ce moment adorable-adorable-adorable se soit passé hors écran de manière si informelle entre eux ??? regardez comme il pose si gentiment sa tête sur ses épaules en toute désinvolture ! c’est si précieux ?#BadeAchheLagteHain3 ? pic.twitter.com/h6vSY8XZcL fou. (@insane_speaks) 25 mai 2023

Il y a sûrement quelque chose de pur et pétillant en eux, qu’Ekta Kapoor se devait d’amener une nouvelle saison au casting de ces deux <3 #BadeAchheLagteHain3 pic.twitter.com/LH1cKeoGKa shakera (@khyalonkashehr) 25 mai 2023

« Rencontré par hasard. Conversé par choix. Tombé amoureux par le destin » ? Le nouveau slogan / thème est parfait imo ! #BadeAchheLagteHain3 #BALH3 #RaYaIsBack pic.twitter.com/xwJCNQYcmr Nous récupérons RaYa (@zahrasarfraz16) 20 mai 2023

Êtes-vous excité pour Bade Achhe Lagte Hain 3? Nous sommes sûrs. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.