Bade Achhe Lagte Hain 3 étoiles Nakuul Mehta danse en jupe avec Jainil Mehta; les internautes le louent pour avoir « brisé les barrières et les stéréotypes » [Watch]

Nakuul Mehta est de retour sur les écrans de télévision avec Bade Achhe Lagte Hain 3. L’acteur a une énorme base de fans et jouit également d’une énorme popularité en ligne. Nakuul Mehta est parti du cinéma et est passé à la télévision où il a eu beaucoup d’amour et de travail. C’est l’une des vedettes du moment. Nakuul Mehta est aussi super actif sur Instagram. Outre ses excellentes qualités d’acteur, Nakuul est connu pour son esprit, son sens de l’humour et ses publications Instagram fringantes et étonnantes. Et son dernier message est tout simplement incroyable. Les fans louent Nakuul Mehta pour avoir brisé les barrières et les stéréotypes.

Nakuul Mehta danse en jupe !

Le Bade Achhe Lagte Hain 3 étoiles rend les fans fous et comment ! Il a partagé une vidéo de lui-même en train de danser avec le danseur et interprète Jainil Mehta. Nakuul Mehta a rejoint Jainil Mehta pour danser en jupe. On voit les deux hommes danser sur la chanson Haawa Haawa de Rockstar avec Ranbir Kapoor et Nargis Fakhri. Nakuul et Jainil vous donneront envie de groover avec eux. L’acteur a révélé qu’il avait vu Jainil jouer sur Dholi Taro à New York. Il a été immédiatement attiré par son esprit et son art. Et Nakuul a appris que Jainil aimait regarder son émission à des kilomètres du pays. Ils se sont tous les deux réunis pour une fête et l’ont fait en dansant ensemble.

Regardez la vidéo de Nakuul Mehta et Jainil Mehta dansant en jupe ici :

Les fans répandent l’amour sur Nakuul Mehta pour avoir brisé les stéréotypes et les barrières

Les fans aiment Nakuul Mehta pour son esprit. Ils saluent l’étoile Bade Achhe Lagte Hain 3 pour avoir brisé les stéréotypes et les barrières en matière de genre et d’habillage. Non seulement les fans de Nakuul, mais aussi ses amis et collègues de l’industrie l’ont félicité pour sa vidéo en bobine. De Sriti Jha, Sargun Mehta, Ruslaan Mumtaz, Mohena Kumari et bien d’autres ont comblé Nakuul de louanges et d’amour. La vidéo de Nakuul avec Jainil devient virale dans l’actualité du divertissement. Découvrez les messages que Nakuul a reçus dans les commentaires ici:

Pendant ce temps, Nakuul Mehta est de retour en tant que Ram Kapoor sur Bade Achhe Lagte Hain 3 avec Disha Parmar. Le spectacle est dit fini. Les deux stars le font pour l’amour du public. Nakuul et Disha ont démissionné en décembre de l’année dernière. Mais après avoir vu la réaction du public à la nouvelle distribution et à l’histoire, les créateurs ont décidé de ramener Nakuul et Disha.