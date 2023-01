Bade Achhe Lagte Hain 2: Rhea Sharma-Leenesh Mattoo rejoindra la vedette de Niti Taylor-Ranndeep Rai; vérifier les détails des personnages

Nakuul Mehta et Disha Parmar tournent toujours pour Bade Achhe Lagte Hain 2. Le saut ne s’est pas encore fait et les fans sont assez émus que Ram et Priya ne fassent plus partie de Bade Achhe Lagte Hain 2 dans les prochains jours. De nouveaux membres de la distribution rejoindront Bade Achhe Lagte Hain 2. Niti Taylor et Ranndeep Rai joueront les rôles principaux comme ils l’ont confirmé et maintenant, Rhea Sharma et Leenesh Mattoo rejoindront également la distribution. Découvrez plus de détails ci-dessous :

Rhea Sharma-Leenesha Mattoo rejoint Bade Achhe Lagte Hain 2

Au cours des deux dernières semaines, depuis que Nakuul Mehta et Disha Parmar ont annoncé leur décision de quitter Bade Achhe Lagte Hain 2, l’émission a fait la une des journaux dans Entertainment News. La célèbre Kaisi Yeh Yaariyaan Niti Taylor et la star de Balika Vadhu 2 Ranndeep Rai sont jumelées l’une en face de l’autre. D’un autre côté, des rapports ont fait surface selon lesquels Rhea Sharma aurait été approchée pour jouer Pihu (la fille de Ram et Priya) dans la série. Et elle sera jumelée avec Leenesh Mattoo. Rhea Sharma a été vue pour la dernière fois à Yeh Rishtey Hai Pyaar Ke tandis que Leenesh a été vue à Tere Bina Jiya Jaye Na. Rhea Sharma a été absente de la télévision pendant un certain temps et ses fans seraient heureux si elle rejoignait le casting de Bade Achhe Lagte Hain 2.

Leenesh Mattoo exprime sa joie et parle de sa rencontre avec Nakuul

Leenesh Mattoo a travaillé avec Nakuul Mehta à Ishqbaaaz. Ils ont joué les frères. Alors que Nakuul jouait Shivaay, l’aîné Leenesh jouait Rudra, le plus jeune frère de la famille Oberoi. L’acteur a partagé que Nakuul a été la première personne à l’appeler et à le féliciter lorsqu’il a été finalisé pour Bade Achhe Lagte Hain 2. Alors que Nakuul a encore quelques jours, Leenesh commence à tourner aujourd’hui et il a hâte de revoir Nakuul.