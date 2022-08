Bade Achhe Lagte Hain 2 : Ram déchaîne sa FURIE émotionnelle alors que Priya s’excuse ; Les fans de RaYa saluent les talents d’acteur de Nakuul Mehta [View Tweets]

Bade Achhe Lagte Hain 2 se prépare pour des rebondissements intéressants dans le prochain épisode de Nakuul Mehta et Disha Parmar vedette. L’émission d’Ekta Kapoor n’a pas été en mesure de récolter des TRP souhaitables, mais les fans de Disha et Nakuul regardent l’émission depuis Réunion de RaYa. Maintenant, dans le dernier épisode de Bade Achhe Lagte Hain 2, nous avons vu Nandini menacer Priya de révéler la vérité derrière l’accident de Shivina à Ram. Priya avait tenu bon et avait tout affronté et contre-menacé Nandini et maintenant, Priya s’excuserait auprès de Ram pour la douleur qu’elle avait causée, déclenchant ainsi sa fureur.

Priya présente ses excuses à Ram

Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques semaines, Priya alias Disha Parmar a quitté Ram alias Nakuul Mehta, le laissant le cœur brisé. C’est arrivé quand Shivina est tombée dans les escaliers après qu’Ishaan l’ait poussée. Priya avait pris le blâme. Plus tard, lorsque Priya a découvert qu’elle était enceinte. Nandini l’a manipulée en disant que ce n’était pas Ram mais l’enfant de Krish. Ils s’étaient alors séparés. C’était une séparation amère et les fans de RaYa étaient très mécontents de la même chose. Et maintenant, dans Bade Achhe Lagte Hain 2, Priya s’excuse auprès de Ram.

Ram libère ses sentiments intérieurs

Ram alias Nakuul Mehta le perd quand Priya dit désolé. Il s’effondre et déverse son cœur. Il partage ses sentiments en la voyant avec Krish. Ram dit qu’il meurt un peu à chaque fois que Krish alias Piyush Sahdev vient lui parler d’elle. Ram dévoile son cœur en disant que Krish lui fait sentir qu’il (Ram) est l’ex de Priya. Il demande à Priya si elle a une idée de comment il a vécu ces 5 dernières années et de tout ce qu’il a souffert. Voyant Ram en larmes et brisé, Priya se sent impuissante et encore plus coupable.

Ram ne Priya ke saamne bayaan kiya hai apna haal ae dil, kya ye pal mita dega saari galat fehmiyaan ? Dekhiye #RayaKaSafar #BadeAchheLagteHain2aaj raat 8 baje, sirf Sony par ! pic.twitter.com/W082XAIlLk SonyTV (@SonyTV) 11 août 2022

Pendant ce temps, les fans font l’éloge de Nakuul Mehta pour ses qualités d’acteur. Découvrez les réactions ici :

Sans voix et ne peut rien exprimer au-delà. C’est bien que R ait exprimé ce qu’il a traversé et ce qu’il ressent à propos de K quand il lui parle avec autorité. Il est grand temps que 4P reste à l’écart de K et veille à ce qu’il ne blesse pas R. Nous avons déjà vu un BTS que K est dans les cocktails Pramila Rajkumar (@PramilaRajkum10) 11 août 2022

@NakuulMehta Vous êtes si belle ??? Chaque fois que je pense ki ab isse achha kya salut hoga tu me surprends. Ram Kapoor est le meilleur travail de votre carrière …#NakuulMehta #BALH2#BadeAchheLagteHain2 https://t.co/fSXuGjamNd ? ? (@mostlynakuul) 11 août 2022

Ram yaar ! La souffrance de cet homme est sans fin.@NakuulMehta Prends mon coeur! #NakuulMehta #BadeAchheLagteHain2 https://t.co/Jnl0Dxq5Jb ?????? (@Taurusgirlr) 11 août 2022

Alors, qu’est-ce que tu penses? Comment réagira Ram lorsque la vérité éclatera devant lui ? La vérité sur la mort de Shivina, la vérité que Pihu est en fait sa fille, la vérité que Nandini manipule Priya depuis le début. Eh bien, c’est une situation complexe et voyons comment les fabricants résolvent celle-ci.