Bade Achhe Lagte Hain 2: Les internautes ne peuvent pas faire face ou face à la star de Disha Parmar-Nakuul Mehta [View Tweets]

Bade Achhe Lagte Hain 2 mettant en vedette Nakuul Mehta et Disha Parmar est l’une des émissions de télévision les plus populaires en ligne. Il vient de terminer une année. Bien que Bade Achhe Lagte Hain 2 n’ait pas été en mesure de récolter des TRP depuis qu’il a commencé à être diffusé. L’émission télévisée vedette de Nakuul Mehta et Disha Parmar a réussi à garder le public accroché en ligne. C’est l’une des émissions de télévision les plus discutées du pays sur les réseaux sociaux. Ram et PriyaL’histoire de a pris une tournure tragique qui ne fait que dégringoler, semble-t-il, car les internautes sont mécontents de tout ce qui se passe à Bade Achhe Lagte Hain 2.

Bade Achhe Lagte Hain 2 nouvelle promo

Une promo de Bade Achhe Lagte Hain 2 a été publiée il y a quelques heures. Dans la nouvelle promo de BALH 2, nous avons tous vu Ram (Nakuul Mehta) être très furieux contre Priya (Disha Parmar). Il a donné un chèque en blanc à Priya et lui a demandé de se perdre. Pour les non-initiés, Ram a maintenant appris que Pihu était sa fille. Il a entendu la conversation d’Ishaan et Priya. Priya afin d’empêcher Ishaan de révéler la vérité à la police, a menti en disant qu’elle ne laisserait jamais Pihu rester avec Ram car toute sa famille la déteste et détestera également Pihu et l’utilisera. Priya ajoute également qu’elle avait fait semblant d’aider Ram à conclure l’affaire et rien de plus. Ram a encore une fois le cœur brisé. Et maintenant, dans le prochain épisode de Bade Achhe Lagte Hain 2, Ram va enfin perdre son calme et avoir une mauvaise confrontation avec Priya devant tous les membres de sa famille.

Les fans de Bade Achhe Lagte Hain 2 sont divisés

Pour commencer, il y a une division entre les fans de Ram joué par Nakuul Mehta et Priya joué par Disha Parmar. Certains fans pensent que le personnage de Ram est massacré tandis que d’autres pensent que Ram fait bien en le rendant à Priya. Certains fans pensent qu’il n’y a jamais eu d’amour entre Ram et Priya. Les internautes sont incapables de faire la tête ou la queue de la piste en cours dans l’émission. Découvrez les réactions Twitter ici:

Bravo Ram !!! ? C’était nécessaire, quelqu’un pour montrer à P le miroir. Sauf que V est son ex, Ram n’a jamais rien caché à P. Elle a toujours gardé les autres au-dessus de lui. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez quelqu’un lorsque vos paroles et vos actions ne se réconcilient pas.#BadeAchheLagteHain2 Nikhil Patni (@nikhilpatni) 2 septembre 2022

Tout ce qui a été irrespectueux envers sa femme, par lui ou sa famille est quelque chose qu’il ne pensera jamais.. Aaj Tak bande ne ye na socha, combien elle a fait pour lui..De l’anniversaire à son père qui a obtenu justice. La vie privée de sa femme était menacée… mais theek hai.#BALH2 Shawt Shawt ShAwwT avec Angiras !! (@BechareRajaBabu) 1er septembre 2022

Il s’est également caché à propos de Vedika pendant 5 mois. Ce n’est pas une petite chose #BadeAchheLagteHain2 Shashank Pandey (@shashankcsgkp) 2 septembre 2022

Ram sabke samne priya ko humilier karta hai, chillata hai, kya woh theek hai ???, priya ko expliquer karne ka ek mauka nahi milta ?? , kya aap ko CONVERSATION PRIVÉE KA MATLAB NAHI PATA , CONVERSATION PRIVÉE NAAM KI BHI CHEEZ HOTI HAI #BadeAchheLagteHain2 jiya r (@jiyarao048) 2 septembre 2022

@SonyTV Qu’est-ce qu’Andaaz ? c’est 2022 et ce que vous montrez est des années 70 ? andaaz. & quel badle il est ? dès le début? c’est ce qu’on appelle une relation toxique l’homme insulte continuellement sa femme (que ce soit en amenant des Angiras ou en discutant de leur vie personnelle en public) #BadeAchheLagteHain2 Mimi (@Maruku_Chan) 2 septembre 2022

2 étrangers se mariant l’un avec l’autre et tombant amoureux et traversant tous les hauts et les bas ensemble ont été magnifiquement écrits et exécutés en s1. Mais #BadeAchheLagteHain2 n’est nulle part S1 en matière d’écriture et d’exécution. L’intrigue principale et l’écriture de S2 sont aux antipodes @SonyTV 2Legit2Quit (@Ishita26199096) 2 septembre 2022

PLUS FORT! Nous attendions cette colère mais pas comme ça..pas avec des angiras autour.def pas avec un chèque jeté sur son visage…pas avec une foule..juste Ram&Priya Il mérite des réponses de Priya… Priya doit lui dire la vérité !! assez de mensonges..#BadeAchheLagteHain2 https://t.co/GQXYhwPhzp Ay Kay (@Live_to_read_) 2 septembre 2022

Exactement un homme de 45 ans qui se comporte comme un jeune de 16 ans pour se venger#BadeAchheLagteHain2 Preeti (@preeti_7038) 2 septembre 2022

L’écriture et l’exécution en S1 étaient tout simplement fabuleuses. C’est tellement dommage car les pistes de S2 sont si bonnes et ils ont fait de Ram-Priya leur propre (ce qui n’est pas une tâche facile), mais malheureusement, le matériel qui leur est donné est tellement médiocre #BadeAchheLagteHain2 Zee (@zee_t97) 2 septembre 2022

je n’ai jamais comparé #BadeAchheLagteHain2 avec #BALH et j’ai continué à rattraper le spectacle actuel en tant que tout nouveau spectacle, mais je m’attendais à ce que la scène où Ram découvre Pihu soit le feu, le seul endroit où je voulais quelque chose comme s1 mais EK a lamentablement échoué ici.? c’est quoi même ? MereAshDeepAaRaheHain Aarika (@crazychic450) 2 septembre 2022

#BadeAchheLagteHain2 Ram jetant de l’argent / un chèque au visage de Priya et toute l’histoire d’Angira est terriblement mauvaise et problématique En faisant cela RAM EST MASSACRÉ JUSQU’AU CŒUR !! Celui qui défend cela ou ne trouve pas cela faux Je te salue littéralement Bhai kahan gaye éthique/morale ? Rashu (@Rashu__007) 2 septembre 2022

Quand a-t-il mendié pour son enfant ?! (L’enfant qu’il ne pouvait pas avoir 0,1% de doute qu’elle pourrait être son sang après des milliards d’indices donnés au cours des 7 jours passés chez lui) .. c’est l’effet secondaire de l’étalage d’argent (que priya a sauvé en sauvant l’affaire) #BadeAchheLagteHain2 Mimi (@Maruku_Chan) 2 septembre 2022

La réunion ne se fait pas tellement. Il parait ou les Villains vont continuer N , A et V ont tous si des histoires de shoot semble être une fonction #BadeAchheLagteHain2 Nikita (@Nikita79664463) 2 septembre 2022

Je ne pouvais pas faire la paix avec ça. D’où la décision d’arrêter. Mais il est en quelque sorte réconfortant de savoir qu’il reste encore des personnes sensées dans la société qui s’opposent également avec véhémence au contenu régressif sur toutes les plateformes de SM. Petits gains ! #BadeAchheLagteHain2 https://t.co/LJAnuQdXii Megha (@mishtib_22) 2 septembre 2022

Tbvvvvh Maintenant que j’y pense, Ram s’est rangé du côté de Priya pendant MS ka et seulement parce qu’elle a failli mourir en le sauvant de son père. Aussi Priya a cédé pendant ce soi-disant Pehla Kadam parce qu’elle était reconnaissante envers Ram. L’amour n’a jamais été là. Là. Je l’ai dit. Phew!#BadeAchheLagteHain2 Foi (@KrummYummWatch) 2 septembre 2022

Je veux que quelqu’un de (Subbu/Vedu/Nandu) s’empare de ce chèque en blanc et retire tout l’argent de la banque… Tab shayad use samaza mein aayega… S’il vous plaît, fabricants, je ne veux pas de l’union de Raya maintenant. je veux dessus. Meri chotisi khwaish puri karo.? ?????????#BadeAchheLagteHain2 Sachin Turkewadikar (@sachint1976) 2 septembre 2022

Bhai Shubu ko flip karwado #BadeAchheLagteHain2 Zee (@zee_t97) 2 septembre 2022

Je le dis depuis très longtemps Faith ! Même à l’époque, c’était juste un ‘ehsaas jo dono ne feel kiya tha, jo khas tha’ c’est tout. C’était juste une intimité physique qui s’est produite entre mari et femme… hai normal. Il n’y avait pas d’amour !! #BadeAchheLagteHain2 Megha (@mishtib_22) 2 septembre 2022

Ye sab Jaan ne mei kisko intérêt hai.. Vedika se prépare à devenir la Nandu Momma de Pihu et dans tout cela, elle fait partie de la famille à la fin de la journée #BadeAchheLagteHain2 Shawt Shawt ShAwwT avec Angiras !! (@BechareRajaBabu) 2 septembre 2022

#BadeAchheLagteHain2 Absolument raison @KrummYummWatch RK est vraiment un père problématique. Mimi (@Maruku_Chan) 2 septembre 2022

Tbvvhhh, Priya a sauvé Ram uniquement parce que c’était SON père bien-aimé qui essayait de le tuer. L’amour n’a jamais été là pour Ram hehe. #BadeAchheLagteHain2 (@thatbiasedbitch) 2 septembre 2022

Nous pouvons donc supposer que ce n’était que des harmones du ppl qui ont joué .. la vraie histoire mature n’a pas encore commencé #BadeAchheLagteHain2 pic.twitter.com/6ynaC9gazK ArchanaRajagopalan (@rarchana24) 2 septembre 2022

Histoire d’amour mature qui? Makers ne promo kuch diya, histoire kuch aur hi likh di. C’est comme si vous aviez commandé des pâtes mais que vous aviez reçu des nouilles ?? #BadeAchheLagteHain2 ke saath bhi yeh salut hua, likni histoire d’amour mature thi mais likhi saas bahu saga ?? 2Legit2Quit (@Ishita26199096) 2 septembre 2022

Maintenant, le spectacle deviendra #RaHuKaSafar ce qui n’intéresse pas beaucoup d’entre nous. Auparavant, c’était Nandu & vedu qui étaient FL et maintenant ce sera Pihu. Ram a toujours été un ML car les écrivains aiment le dukh dard peeda du personnage vraiment, follement et profondément #BadeAchheLagteHain2 2Legit2Quit (@Ishita26199096) 2 septembre 2022

Dans tout ce gâchis, les créateurs ont totalement oublié l’intrigue centrale qui consistait en 2 personnes matures se mariant pour leurs familles, tombant amoureuses et restant ensemble contre vents et marées. Où est-ce @SonyTV @EktaaRKapoor #BadeAchheLagteHain2 2Legit2Quit (@Ishita26199096) 2 septembre 2022

Disha Parmar et Nakuul Mehta se sont réunis pour le redémarrage de Bade Achhe Lagte Hain. Les fans ont adoré leur chimie. Mais les personnages imparfaits ont souvent été appelés. D’un autre côté, le montage et l’histoire et le fait que les méchants restent impunis ont bouleversé les fans.