Bade Achhe Lagte Hain 2 : Les créateurs initient de grosses coupes budgétaires dans l’émission de Nakuul Mehta-Disha Parmar en raison de la baisse des TRP ? [EXCLUSIVE]

Bade Achhe Lagte Hain 2 a Nakuul Mehta et Disha Parmar jouant les premiers rôles. Ram et Priya sont revenus dans nos vies et le public avait de grandes attentes vis-à-vis du spectacle. Cela a commencé en août 2021 mais malheureusement, le spectacle n’a pas repris comme prévu. La chimie de Nakuul Mehta et Disha Parmar a été un succès, cependant, l’histoire n’a pas beaucoup attiré le public. En fait, l’émission a du mal à gagner la première place des charts TRP. Eh bien, tout cela semble avoir eu son effet direct sur les budgets de l’émission.

Réduction des coûts sur les cartes pour Bade Achhe Lagte Hain 2 ?

Un initié nous dit que les créateurs de Nakuul Mehta et Disha Parmar avec Bade Achhe Lagte Hain 2 ont décidé de réduire les coûts. Maintenant, au lieu d’un grand plateau, le spectacle sera tourné sur un plateau plus petit. De plus, ils essaient également de réduire les coûts en réduisant le temps d’écran du casting secondaire comme celui d’Anjum Fakih (la sœur de Priya) et bien d’autres. Les créateurs essaient maintenant de maintenir le coût de production de l’émission au strict minimum.

Eh bien, pendant que les changements sont mis en œuvre, on espère qu’aucun compromis ne sera fait en ce qui concerne l’écriture de la série. Les internautes sont de toute façon assez déçus de la progression de l’histoire dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Bien qu’il soit toujours montré que Priya et Ram se réunissent, pour une raison quelconque, ils se séparent. Et maintenant, les téléspectateurs semblent un peu ennuyés par la piste clichée. En voici une preuve.

J’exige une nouvelle piste fraîche de bade achhe lagte hain… avec de nouveaux méchants. C’est vraiment très frustrant de voir le même drame avec un nouveau MU tous les jours. #BadeAchheLagteHain2 Indu Jain (@Jainindu06) 22 septembre 2022

Eh bien, nous ne pouvons qu’attendre et regarder ce qui se passe ensuite dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Actuellement, la piste concerne la garde de Pihu.