Bade Achhe Lagte Hain 2 : les créateurs de spectacles de Nakuul Mehta-Disha Parmar font face à des critiques pour la projection de Pihu ; les fans disent: “Pourquoi un enfant de cinq ans donne-t-il une telle merde à parler?”

Bade Achhe Lagte Hain 2 n’a peut-être pas le meilleur des TRP, mais le spectacle est apprécié grâce à Nakuul Mehta et Disha Parmar. Les fans ne se lassent pas du couple. À partir de maintenant, Priya et Pihu vivent avec les Kapoor dans leur maison. Cette évolution a bouleversé Nandini et Vedika dans une large mesure. Ils ne veulent pas que Pihu découvre que Ram est son père biologique. D’un autre côté, Pihu pense que Ram est responsable de toutes les difficultés auxquelles Priya (Disha Parmar) est confrontée dans sa vie. Cela la fait détester Ram (Nakuul Mehta) dans une large mesure.

Dans les prochains épisodes, nous verrons que Pihu lie les mains de Ram. Elle dit que c’est un kidnappeur. Priya essaie de lui faire comprendre que ce n’est pas le cas. Pihu dit qu’il est un homme méchant et arrogant. Enfin, elle lui dit que Ram est son prince charmant. On se demande comment Pihu va réagir désormais…

Je ne sais même pas si je peux blâmer pihu après tout c’est une gamine qui a vu sa mère s’évanouir. Je ne comprends pas pourquoi elle blâme Ram pour cela. Mais la colère de Ram envers le ministre ?#BadeAchheLagteHain2 Simran (@Sim_noxy) 12 juillet 2022

D façon cette petite fille qui fait ressortir le meilleur de Ram & Priya en elle-même n’est que 2 bonnes, comment elle s’est naturellement mélangée de telle sorte qu’elle ressemble vraiment à leur vrai enfant et non à un enfant de bobine, casting incroyable de Nakuul-Disha-Aarohi.V vraiment je t’apprécie @EktaaRKapoor 4 dés #BadeAchheLagteHain2 https://t.co/VyhgMy1In4 Preeti (@preeti_7038) 12 juillet 2022

C’est le point – Priya joue la maman la plus chère et la plus bechariest tout en cachant la vérité aux deux et en ne réprimandant PAS Pihu quand elle dit des choses aussi dégoûtantes. Est-ce que Ram ne mérite même pas un peu de douceur, c’est la question. #BadeAchheLagteHain2 Rosa (@Rosalinedreams) 12 juillet 2022

La façon dont Priya enseigne Pihu n’aide pas du tout. Juste parce qu’elle a l’avantage de l’élever, elle peut la laisser empoisonner ses sentiments pour son père et elle devient la meilleure maman ! Ram Pihu desrv un lien au-delà de Raya, y est-il si difficile à montrer ? ! #BadeAchheLagteHain2 Rikhiya (@rikhiyabanerjee) 12 juillet 2022

Kya jald baazi mein Priya Pihu ko bata degi uske aur Ram ke rishte ka sach ? Dekhiye #RayaKaSafar #BadeAchheLagteHain2Lun-Ven raat 8 baje, sirf Sony par !#BALH2 @ektaarkapoor @nakuulMehta @disha11parmar pic.twitter.com/v6PIsLrqFh SonyTV (@SonyTV) 12 juillet 2022

Ce n’est PAS nécessaire. Il pourrait y avoir dix mille manières différentes d’écrire leurs scènes. C’est dégoûtant. Comme si Ram n’en avait pas assez entendu des autres pour qu’il doive maintenant écouter les viles accusations de sa propre fille qui lui a été arrachée#BadeAchheLagteHain2 Rosa (@Rosalinedreams) 12 juillet 2022

Je n’ai aucune idée des spectateurs qui aiment le nok-jhok entre un enfant et son père. C’est le scénario le plus pathétique de la série. Donc forcé. Ram savait-il que son enfant n’était pas le sien, pas assez pour que cette horrible amertume se manifeste ? C’EST PAS MIGNON DU TOUT @SonyTV #BadeAchheLagteHain2 Rikhiya (@rikhiyabanerjee) 12 juillet 2022

Rien contre Aarohi, elle va très bien et ça aide qu’elle rentre parfaitement dans le moule de la fille de Ram. C’est juste la merde qu’ils la font parler. L’épisode de ce soir où elle accuse Ram d’avoir « blessé » sa bechari ma va aussi être exaspérant. #BadeAchheLagteHain2 Rosa (@Rosalinedreams) 12 juillet 2022

Bade Achhe Lagte Hain 2 a reçu un avis de la chaîne si l’on en croit les informations. Il semble que si les cotes d’écoute augmentent, l’émission bénéficiera d’une prolongation de trois mois supplémentaires. Bien qu’il soit un succès en ligne, l’audience de la télévision est assez faible. Les fans de Nakuul Mehta et Disha Parmar veulent la saison trois sur une chaîne différente avec les mêmes pistes.