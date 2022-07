Bade Achhe Lagte Hain 2 : la dernière promo de Ram Kapoor et Pihu déçoit les fans ; s’en prendre à “l’écriture ignorante merdique”

Les fans de Bade Achhe Lagte Hain 2 se sont constamment mobilisés autour du spectacle. Nakuul Mehta et Disha Parmar reçoivent un immense amour du public pour leur interprétation de Ram Kapoor et Priya Sood. Bade Achhe Lagte Hain 2 se dirige maintenant vers une piste de mariage où Priya et Pihu se dirigeront vers Meerut. La nouvelle promo montre Ram Kapoor (Nakuul Mehta) venant à la résidence de Priya et Krish. Là, nous pouvons voir un petit tiff mignon entre Pihu et Ram. Les similitudes entre père et fille sont évidentes. Aarohi Kumawat est sacrément mignon dans la promo.

Pihu aur Ram ki har cheez ek dusre se milti hai, kya yahi cheezein laayengi unhein kareeb ? Dekhiye #RayaKaSafar #BadeAchheLagteHain2aaj raat 8 baje, sirf Sony par !#BALH2 @ektaarkapoor @nakuulMehta @disha11parmar pic.twitter.com/YbLLL4wlCo SonyTV (@SonyTV) 21 juillet 2022

Mais les fans remarquent à quel point les scénaristes semblent avoir forcé toute la piste. Curieusement, ils ont montré Pihu, cinq ans, prenant des médicaments pour lutter contre le stress. Une personne a commenté sur Twitter : “Quel type d’écriture ignorante de merde est-ce ? Un enfant de 5 ans qui prend des pilules anti-stress et quel genre de copie forcée du comportement de papa est collé sur nos visages… les enfants apprennent de leur environnement alors comment Pihu a-t-il appris Ram’s maniérismes quand il n’est pas là #BadeAchheLagteHain2.”

Quel type d’écriture ignorante merdique est-ce? Un enfant de 5 ans prend des pilules anti-stress et quelle sorte de copie forcée du comportement de papa est collée sur nos visages. Les enfants apprennent de leur environnement, alors comment Pihu a-t-il appris les manières de Ram quand il n’est pas là #BadeAchheLagteHain2 Gks (@Gks97960863) 21 juillet 2022

J’ai l’impression que c’est un gavage forcé de montrer des similitudes entre Ram et Pihu. On dirait que les scénaristes ont oublié ce qu’ils nous avaient montré pour la piste de séparation. comment se fait-il qu’ils blanchissent chaque traumatisme me dépasse feelthemoonson (@Test00k) 21 juillet 2022

Le spectacle est l’un des meilleurs pour Sony TV. Cependant, les TRP ne sont pas trop bons. Si la piste actuelle peut s’accélérer, le spectacle pourrait bénéficier d’une prolongation de trois mois. Le jeu d’acteur et la chimie de Nakuul Mehta et Disha Parmar sont un plaisir à regarder à l’écran.