Bade Achhe Lagte Hain 2 gros rebondissement : Disha Parmar alias Priya subit une transformation massive ; Va-t-elle vaincre Vedika et reconquérir Ram Kapoor ? [WATCH]

Bade Achhe Lagte Hain 2 fait partie des émissions phares de la télévision indienne. La deuxième tranche a Nakuul Mehta et Disha Parmar essayant le rôle de Ram Kapoor et Priya Kapoor. Le premier avait Ram Kapoor et Shakshi Tanwar en tête. Au fur et à mesure que l’histoire progresse dans Bade Acche Lagte Hain 2, nous allons bientôt voir Priya dans un tout nouvel avatar transformé. Les aperçus de son nouveau look peuvent être vus dans la dernière vidéo partagée par Nakuul Mehta sur les réseaux sociaux.

Bade Achhe Lagte Hain pour assister à un rebondissement majeur ?

La vidéo concerne le match de la Coupe du monde T20 entre l’Inde et l’Angleterre. Alors que l’Inde perdait, Nakuul Mehta et d’autres membres de l’équipe de Bade Achhe Lagte Hain ont exprimé leur déception. Dans la vidéo, on peut voir Nakuul Mehta, Disha Parmar et d’autres membres regarder le match sur un téléphone. C’est elle qui dit allons tirer plutôt que de regarder le match alors que l’Inde perdait. Eh bien, c’est sa transformation qui a attiré l’attention de tout le monde. Disha alias Priya peut être vue avec des franges sportives et un look complètement différent de son look de personnage.

Découvrez la vidéo de Nakuul Mehta et Disha Parmar ci-dessous :