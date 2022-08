Bade Achhe Lagte Hain 2 étoiles Nakuul Mehta demande aux Pakistanais de ne pas casser les écrans de télévision après avoir perdu contre l’Inde ; ne manquez pas leurs réactions

Décidément quelle victoire ! Quel joueur Hardik Pandya, inclinez-vous, superstar. Alors que la nation célèbre la grande victoire de l’Inde contre le Pakistan en Coupe d’Asie. L’acteur de télévision Nakuul Mehta a critiqué les Pakistanais pour avoir perdu un match contre l’Inde. Il s’est rendu sur son Twitter et a demandé aux Pakistanais de ne pas casser leur télévision et de plutôt regarder l’émission Bade Achhe Lagte Ho, comme selon l’acteur principal du match kya rakha hai. Eh bien, ce tweet de l’acteur est devenu VIRAL et les fans pakistanais lui ont répondu pour son incroyable sens de l’humour, tandis que certains laissent également tomber des commentaires haineux. Il a écrit: “Chers voisins, s’il vous plaît, ne cassez PAS ces téléviseurs! Profitez plutôt de mon émission de télévision car cricket mein kya hi rakha hai”.

Chers voisins, S’il vous plaît, ne cassez PAS ces téléviseurs ! Plutôt profiter de mon émission de télévision car cricket principal kya salut Rakha hai ?#IndVsPak #AsiaCup2022 Nakuul Mehta (@NakuulMehta) 28 août 2022

Jetez un œil aux réactions des utilisateurs pakistanais au tweet de Nakuul Mehta sur la grande victoire de l’Inde contre le Pakistan en Coupe d’Asie.

?????? quelle blague .https://t.co/irsQZcJS6W La_fille_pakistanaise (@Ordinary_Girl9_) 29 août 2022

C’est bon, nous sommes du côté avec la meilleure suprématie de l’humour et de la musique de toute façon. Toutes nos félicitations! Shanzay (@arustedheart) 28 août 2022

Nakuul bhai 10 guichet se nahi haray 🙂 Cheikh Eman Ejaz ? (@SheikhEmanEjaz1) 28 août 2022

Bien que de nombreuses célébrités aient célébré cette grande victoire d’Ayushmann Khurana, Ananya Panday, Kartik Aaryan et plus encore. Alors que Natasha Stonvic est sacrément fière de son mari Hardik Pandya et est amoureuse de sa performance de classe de maître. Elle a félicité son mari chéri et l’a appelé la star et a mentionné qu’elle n’est que fière et plus encore.

Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus très fort ! Et nous continuerons à nous battre ?? pic.twitter.com/7esrZxg74l Hardik pandya (@hardikpandya7) 28 août 2022

Hardik Panday possédait définitivement le match et hw. Félicitations à l’équipe de l’Inde.