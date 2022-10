Bade Achhe Lagte Hain 2 étoiles Manraj Singh Sarma RAPPELLE son expérience choquante de canapé de casting, “Ça a secoué le sol sous moi” [EXCLUSIVE]

Pas seulement les stars de Bollywood, de nombreux acteurs de la télévision ont également parlé ouvertement des expériences de casting laides qu’ils ont subies. C’est un côté du monde glamour que tout le monde veut oublier. Le dernier acteur à ajouter à la liste des stars qui ont subi une expérience de canapé de casting est Manraj Singh-Sarma. Il essaie le rôle de Shubham Kapoor dans Bade Achhe Lagte Hain 2 qui a Nakuul Mehta et Disha Parmar dans les rôles principaux. Il a rappelé ses jours difficiles et l’incident choquant qui l’a fait remettre en question sa décision d’entrer dans le monde glamour.

La star de Bade Achhe Lagte Hain 2 parle de son expérience de casting sur canapé

Manraj Singh Sarma a raconté l’incident et a déclaré que pendant ses jours difficiles, il avait reçu une demande étrange d’un agent de casting. On lui a demandé de venir pour une réunion à une heure indécente et il a tout de suite senti qu’il y avait quelque chose de vraiment louche. Le calendrier et la structure de travail l’ont alerté et il a finalement décidé de ne pas y aller. Il a en outre ajouté : “J’étais perplexe car je n’avais entendu parler que de tels incidents, mais quand cela m’est arrivé, cela a secoué le sol sous moi. Rien ne m’est arrivé, mais leurs paroles et leurs intentions ont sûrement affecté mon état mental et j’étais perplexe quant à mon état d’esprit. décision d’entrer dans l’industrie. Cet incident m’a également fait réfléchir et réaliser combien de femmes et d’hommes ont dû vivre ces expériences traumatisantes et ont dû être forcés de quitter l’industrie.

Cependant, malgré l’incident, Manraj pense que tous ne sont pas mauvais et que l’industrie ne peut pas être blâmée pour de telles pratiques. Il a mentionné que les gens devraient comprendre que faire des compromis n’est pas la seule façon d’être dans l’industrie.

Plus tôt, c’était Ratan Rajput qui avait partagé son expérience choquante de canapé de casting. Elle a eu une mauvaise expérience avec quelqu’un qu’elle considérait comme son mentor.