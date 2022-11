Bade Achhe Lagte Hain 2 : Disha Parmar, Nakuul Mehta pour quitter la série ; Voici pourquoi

Bade Achhe Lagte Hain 2 est actuellement l’une des émissions les plus populaires de la télévision indienne. L’émission présente Disha Parmar et Nakuul Mehta jouant les rôles principaux de Priya et Ram et leur chimie à l’écran a été appréciée par le public. Mais il semble que les deux ne seront plus vus dans la série car les créateurs du drame romantique auraient décidé de faire un saut de génération.

Selon TOI, Bade Achhe Lagte Hain 2 va faire un bond de 20 ans qui apportera de la nouveauté et pimentera les choses dans la série. Compte tenu du saut, Disha et Nakuul ont apparemment décidé de quitter la série. Cependant, les deux n’ont pas encore confirmé leur sortie.

Le rapport indique que la nouvelle piste se concentrera sur la fille de Priya et Ram, Pihu, qui sera considérée comme une adulte. Les réalisateurs sont actuellement à la recherche d’acteurs pour jouer le rôle. “Un saut dans le temps de 20 ans est en vue et la piste se concentrera sur le Pihu adulte. Le casting pour le Pihu adulte et quelques autres acteurs est en cours”, a déclaré une source citée par le quotidien.

Il serait intéressant de voir si Disha et Nakuul seraient retenus dans la série et présenteraient leur nouvel avatar en tant que Priya et Ram âgés tout en présentant leur fille adulte Pihu.

Il y a quelques semaines, Disha a parlé de son nouveau look dans la série. Alors qu’elle est surtout vue en tenue indienne, elle sera désormais en tenue de soirée. Elle avait également dit qu’elle avait hâte d’essayer quelque chose de nouveau et espérait que les fans continueraient à répandre leur amour comme ils l’ont toujours fait.