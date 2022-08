Bade Achhe Lagte Hain 2 BIG Twist: Priya reste ferme devant Nandini malgré les menaces – Est-ce que cela changera pour la réunion de RaYa?

Bade Achhe Lagte Hain 2 mettant en vedette Disha Parmar et Nakuul Mehta car Priya and Ram est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays. Bien que les TRP ne soient pas si bons, la fidèle base de fans de Bade Achhe Lagte Hain 2 et les fans de Disha et Nakuul ont regardé la série avec ardeur. De critiques en tas d’éloges, Bade Achhe Lagte Hain 2 est une tendance depuis longtemps. Il y a quelques semaines à peine, le spectacle a fait un bond de 5 ans. Et maintenant, l’histoire de RaYa avance. Et il semble que nous pourrions bientôt avoir une réunion de RaYa.

Bade Achhe Lagte Hain rebondissement à venir

La chaîne a récemment publié une nouvelle promo de Bade Achhe Lagte Hain 2. Et on en parle dans le nouvelles de divertissement. Il présente une conversation entre Priya alias Disha Parmar et Nandini alias Shubhaavi Choksey. Nandini essaie de menacer Priya qu’elle fera punir Ishaan pour avoir poussé Shivina dans les escaliers. Priya, sans révéler le véritable incident, pose une contre-question devant Nandini, lui disant que si c’était le cas et si elle savait tout, alors elle aurait dû aller à la police ou au moins révéler la vérité à Ram alias Nakuul Mehta. Priya lance la pelle en disant qu’elle n’a rien fait parce qu’elle voulait jouer à un jeu. Priya ajoute du sel aux blessures de Nandini en disant qu’elle n’a jamais été une bonne mère pour personne. Enfin, Priya dit qu’elle (Nandini) peut dire la vérité à Ram. Elle la menace également que si Ishaan est punie, elle le sera aussi, pour l’avoir menacée (Priya) et pour avoir éloigné Ram de sa fille, Pihu. Découvrez la promo kickass ici:

Ce changement chez Priya la réunira-t-il avec Ram ?

C’est sûrement un changement bienvenu chez Priya, n’êtes-vous pas d’accord ? Si seulement Priya avait été aussi forte avant. Qu’est-il arrivé à la Priya qui n’accepterait les conneries de personne ? Il paraît qu’elle revient. Eh bien, ce changement réunira-t-il Ram avec Priya ? Sera-ce enfin une heureuse réunion de Ram, Priya et Pihu ? Cela reste à voir.

Bade Achhe Lagte Hain 2 bientôt terminé ?

Il y a quelques mois, BollywoodLife vous avait révélé que les membres de l’équipe de Bade Achhe Lagte Hain 2 avaient un délai de 3 mois pour se ressaisir. L’émission ne s’est pas si bien comportée dans les charts TRP. La télé tsarine leur avait donné 3 mois de temps pour que ça marche. Et le dernier rapport sur le même front a fait surface. Un rapport publié sur un portail de divertissement en ligne a déclaré que Bade Achhe Lagte Hain 2 allait bientôt être diffusé.