Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Yuvraj brise le cœur de Priya ; Ram se sépare de Kirti; le destin réunira-t-il RaYa ?

Alerte spoiler à venir de Bade Achhe Lagte Hai 3: dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai3, nous voyons Priya (Dicha Parmer) et Aalekha venant tous deux se rencontrer Yuvraj (Akshit Sukhija).Yuvraj rencontre Priya et lui dit tout. Il dit qu’il n’est pas amoureux d’elle et qu’il se sent étouffé avec elle. Tout cela brise complètement Priya, et de l’autre côté, Ram voit tout et essaie de garder Priya calme. Attendons de voir le twist à venir lorsque Priya et Ram deviendront amis.

La mère de Ram fait une demande en mariage à Priya

Dans le prochain épisode de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être que Kirti arrive chez Ram et insulte sa mère, car elle veut vivre sa vie avec Ram (Nakul Mehta) uniquement, car elle aime son pouvoir et son argent. Mais nous voyons Ram se mettre en colère contre Kirti et rompre tous ses liens avec elle. Maintenant, la tournure est venue où Priya (Disha Parmar) et Ram sont tous les deux célibataires et ne croient pas non plus à l’amour. Eh bien, nous verrons dans les prochains épisodes que la mère de Ram découvre Priya et lui fait une demande en mariage. Nous attendrons de voir ce que Priya décidera de faire.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Bade Achhe Lagte Hai 3 est devenue une émission très populaire à la télévision car les téléspectateurs sont très excités de revoir leur couple préféré à l’écran. Bientôt, nous verrons la relation amour-haine de Priya et Ram commencer. Nous voyons dans les morceaux à venir qu’à cause de Yuvraj, le cœur de Priya est également brisé et Ram le détestera également. De l’autre côté, il sera très intéressant de voir si Aalekha choisit Yuvraj ou son meilleur ami et partenaire, Ram.