Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : RaYa enchante dans un nouvel avatar ; malchanceux en amour, comment trouveront-ils le bonheur l’un avec l’autre ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Bade Achhe Lagte Hai 3 est de retour à la télévision alors que les téléspectateurs manquaient vraiment à Ram Kapoor (Nakuul Mehta) et Priya Kapoor (Disha Parmar) histoire d’amour, alors enfin elle est là et promet de beaux rebondissements. Ram Kapoor est un magnat des affaires milliardaire qui gère son entreprise de cent crores. La plus grande application de livraison de nourriture est au sommet. Comme nous le voyons, Priya est dentiste et vit simplement sa vie. Elle aime la pluie et elle a aussi son amour, Yuvraj, qui ne s’intéresse pas à Priya. Eh bien, nous attendrons de voir quand le destin décidera de faire se rencontrer Priya et Ram.

Yuvraj devient gourmand et dit oui à Aalekha

Dans la prochaine bande-annonce de Bade Acche Lagte Hai 3, nous pouvons voir que Priya (Disha Parmar) appelle son petit ami Yuvraj (Akshit Sukhija), et c’est Ram qui l’a choisi ! Au tout premier bonjour de Ram, Priya est émerveillée et curieuse. Nous verrons dans les prochains épisodes que Yuvraj tombe amoureux d’Aalekha, qui est la partenaire de Ram (Nakul Mehta), mais Ram soupçonne Yuvraj de cacher quelque chose à Aalekha. Attendons de voir si Yuvraj abandonne Priya et ce que Ram fera pour sauver son amie Aalekha. Eh bien, il peut arriver que Yuvraj devienne gourmand et dise oui à Aalekha, mais qu’en est-il de Priya ? A-t-il décidé de la tromper ?

Bade Acche Lagte Hai 3 rebondissement à venir