Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Ram, Priya se rencontrent pour la première fois, comprendront-ils kismat ka ishaara ?

Alerte spoiler Bade Achhe Lagte Hai 3 à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pouvons voir la mère de Priya et Kritika atteindre Kapoor Mansion pour couper la relation entre Yuvraj et Aalekha, où nous voyons Priya venir défendre Yuvraj devant le médias. Bélier (Nakul Mehta) voit Priya (Disha Parmar) et lui fait comprendre que Yuvraj ne l’aimait pas; il aime Aalekha, mais Kritika lui apprend clairement que Yuvraj est un tricheur. D’abord, il trompe sa sœur, Priya, puis il trompe Aalekha. Est-ce que Ram fera confiance Kritika (Shrishti Jain) et Priya ou rompre la relation de son ami Aalekha avec Yuvraj ?

Ram et Priya se rencontrent pour la première fois

Dans le prochain épisode de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons que Ram appelle Priya (Disha Parmar) et demande à la rencontrer au moins une fois pour en savoir plus sur les intentions de Yuvraj (Akshit Sukhija). Plus tard, les téléspectateurs sont très heureux de voir le morceau à venir dans lequel leur couple préféré va se rencontrer pour la première fois. Cette rencontre apporte la touche qu’il est possible que Ram ressente quelque chose pour elle, et il y a aussi un gros malentendu lorsque la mère de Ram pense que Priya est la fille que Ram (Nakul Mehta) veut épouser. Eh bien, les téléspectateurs attendent vraiment le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, alors qu’il est possible que la mère de Ram atteigne la maison de Priya en acceptant la proposition de Ram.

Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’une des séries les plus romantiques de la télévision, car les téléspectateurs donnent leur immense amour à Priya et Ram, qui sont joués par Disha Parmar et Nakuul Mehta. Dans le prochain épisode de Bade Achhe Lagte Hai, nous verrons peut-être Priya et Ram parler d’amour, dans lequel il est possible que Priya apporte son soutien à Yuvraj et ne veuille jamais que sa relation soit rompue car elle l’aime vraiment.

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être tant de rebondissements intéressants lorsque la mère de Ram convaincra enfin Ram qu’elle peut tout réparer avec Priya car il a des malentendus à propos de Priya, mais à cause du bonheur de sa mère, cela pourrait être possible que Ram ait dit oui pour le mariage, mais qu’en est-il de Priya? Sera-t-elle d’accord ou pas ? Il faut attendre pour voir le twist.