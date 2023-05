Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Ram et Priya se font avoir par leurs partenaires ; cette douleur commune les rapprochera-t-elle ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir : Dans la dernière promo de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit RAM, alias Nakuul Mehtaemmène sa mère chez le dentiste Priya (Disha Parmar), où l’on peut voir que la mère de Ram est très impressionnée par elle et continue de parler d’elle. L’histoire de départ de Bade Achhe Lagte Hai 3 s’accompagne d’une très grosse tournure qui enthousiasme également les fans, et elle gagne le cœur des téléspectateurs alors que nous voyons le petit ami de Priya, Yuvraj (Akshit Sukhija), est gourmand et pense à abandonner Priya lors de la fête du nouvel an. Yuvraj oublie son téléphone et Aalekha va le rendre. Comme Priya va également à sa rencontre, attendons de voir à qui Yuvraj mentira. Nous pouvons voir que Yuvraj a dit à Priya qu’Aalekha était sa petite amie. Eh bien, cette vérité peut briser la vie de Priya parce qu’elle aime aveuglément Yuvraj.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans le Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pouvons voir Priya (Disha Parmar) devenir émotive et sortir dans le parc. De l’autre côté, Ram a une petite amie, mais il se sent toujours seul, et la tournure la plus intéressante est que Ram (Nakul Mehta) verra également Kirti avec un autre garçon. Eh bien, c’est le début de l’histoire où nos deux favoris vont se faire avoir par leur amour, et ils vont tous les deux arrêter de croire à l’amour.

Broken Priya n’est pas prête à se marier

Dans la future piste de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pouvons voir que la Priya brisée n’est pas prête à se marier, mais la mère de Ram arrive chez Priya pour lui apporter la proposition de Ram car elle l’aime vraiment et elle croit que Priya est la fille qui aime Ram. Attendons de voir les morceaux à venir quand tous les téléspectateurs verront la chimie entre leur couple préféré de tous les temps, RaYa.