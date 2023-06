Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Ram et Priya commencent à se faire confiance ; Vont-ils annuler leur contrat de mariage?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on verra Kirti se battre avec Bélier (Nakul Mehta) parce qu’il se soucie de Priya. Kirti est la fille qui n’aime que l’argent de Ram et qui ne fait que jouer avec lui. De l’autre côté, nous voyons Yuvraj incitant Aalekha contre Ram. Plus tard, nous verrons Priya (Disha Parmar) et les membres de la famille de Ram commenceront à se préparer pour la cérémonie de fiançailles. Nous verrons Shalini Kapoor être très excitée par le mariage de son fils, Ram. Toute la famille se prépare pour leurs fiançailles, et nous verrons les membres de la famille de Ram jouer à des jeux amusants avec Priya en lui posant des questions sur la couleur préférée de Ram, etc. Priya répondra correctement à chaque question. Eh bien, pour autant que nous sachions, Ram et Priya sont des étrangers, mais il y a un lien entre eux.

Yuvraj se moque de Priya pour avoir épousé un garçon riche

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons Yuvraj (Akshit Sukhija) narguer Priya à propos de son mariage avec un garçon riche. Priya s’effondrera car elle ment à sa famille. Ram vient là-bas et la console. Nous les verrons prendre soin l’un de l’autre, c’est cette connexion qui les fera tomber amoureux l’un de l’autre.

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être que Yuvraj essaie d’exposer Ram et Priya (Disha Parmar), mais Aalekha l’avertit de ne pas le faire. Car cela signifierait aussi la fin de leur relation. Et Yuvraj prendra alors du recul. Cependant, une tournure intéressante dans Bade Achhe Lagte Hai 3 va avoir lieu. Kirti n’obtiendra pas son contrat, et maintenant elle exige que Ram se marie avec elle. Alors, Ram va-t-il abandonner Priya et épouser Kirti ? Eh bien, il est possible que Ram (Nakul Mehta) n’abandonne pas Priya car il sait que sa mère l’aime bien. Ram pourrait même dire clairement à Kirti que sa mère est sa vie et qu’il épousera donc Priya. Nous pouvons également voir que Ram a commencé à faire confiance à Priya, raison pour laquelle il envisage d’annuler le contrat.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans l’émission Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pourrions voir Yuvraj et Kirti faire équipe et planifier la ruine de la vie conjugale de Ram et Priya. Cependant, Ram et Priya pourraient bien se rapprocher alors qu’ils commencent à se soutenir à chaque étape. Finalement, ils pourraient tous les deux commencer à ressentir l’un pour l’autre. Eh bien, nous devons attendre pour regarder. Priya et Ram vont-ils annuler leur contrat alors qu’ils commencent à se faire aveuglément confiance ?