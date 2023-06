Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Ram apprend la vérité sur Yuvraj, fera-t-il confiance à Priya et sauvera Aalekha de Yuvraj ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir : Dans le dernier épisode de Bade Achhe LagteHai 3, nous pouvons voir que la mère de Ram souffre d’un problème de santé à cause de Ram, et elle s’inquiète pour le mariage de Ram. De l’autre côté, on voit Priya (Disha Parmar) aussi faire des progrès de sa douleur, et enfin, Yuvraj (Akshit Sukhija) est venu donner sa carte de fiançailles à Priya. Eh bien, nous sommes très intéressés de voir la tournure quand Priya obtient enfin sa véritable âme sœur. Plus tard, nous voyons la mère et la sœur de Priya décider de ruiner les fiançailles de Yuvraj. Attendons de voir le rebondissement à venir : réussiront-ils ou non à exposer Yuvraj pour avoir trompé Priya ainsi qu’Aalekha ?

Priya défend Yuvraj devant les médias

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pouvons voir que finalement la mère et la sœur de Priya ont atteint Kapoor Mansion pour se venger de Yuvraj, ainsi que la torsion que Priya est également venue derrière eux, et nous pouvons voir que la mère et la sœur de Priya ont directement appelé themedia et leur a dit que Yuvraj (Akshit Sukhija) est un homme très bon marché et qu’il est sorti avec sa sœur pendant 6 ans, mais nous pourrions voir un tournant très intéressant lorsque nous verrons Priya (Disha Parmar) défendre Yuvraj, et partir de là, Ram ( Nakul Mehta) ne verra pas Priya en parlant avec les médias, mais il ressent quelque chose pour elle.

L’émission Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’une des meilleures émissions de télévision, car elle est suivie par de grands fans. Comme nous le voyons, les téléspectateurs donnent un immense amour à leur couple préféré, RaYa, à l’écran.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans la future piste de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pouvons voir que Priya se rend à sa conférence à Delhi, et de l’autre côté, Ram atteindra également Delhi, et nous pouvons voir une coïncidence intéressante que Ram et Priya se rencontreront en même temps. hôtel, car il est possible que Ram et Priya deviennent amis, et enfin Priya révélera son passé devant Ram, alors que les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure de ce que Ram peut faire, rompra-t-il les fiançailles d’Aalekha et Yuvraj ? Comme il sait que Yuvraj a trompé Aalekha et sait aussi que Yuvraj lui dira des mensonges et il fera des fiançailles à cause de la propriété d’Aalekha parce qu’il veut aussi être riche comme Ram Kapoor.