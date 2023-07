Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Priya disparaît de Shaadi mandap ; Le plan diabolique de Kirti pour bloquer le mariage de Ram-Priya a fonctionné ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit Ram (Nakul Mehta) confrontant Kirti et disant qu’il aime sa mère mais qu’il ne peut pas quitter Priya (Disha Parmar) pour le bonheur de sa mère. Plus tard, nous voyons que le père de Priya est très ému en la voyant, et involontairement, elle révèle qu’ils ne devraient pas pleurer car ils n’ont qu’à attendre 3 mois, mais Priya intelligente gère tout. Plus tard, tous les proches de Ram se moquent de la famille de Priya parce qu’ils ont réservé une salle de mariage à Vashi. Alors que tous les baaratis sont arrivés à la salle des mariages, mais encore une fois, il y avait un rebondissement qui attendait : Priya disparaît de son mandap. Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure et combien d’obstacles Ram et Priya devront franchir pour se marier.

Shreya fait un plan pour faire annuler le mariage

Dans le morceau à venir de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Ram (Nakul Mehta) va emmener Priya (Disha Parmar) de sa clinique. Plus tard, on voit qu’ils arrivent ensemble au mandap, mais ce mariage va être très salissant. Comme nous pouvons le voir, la salle des mariages est très occupée, ils doivent donc tous attendre à l’extérieur. Eh bien, encore une fois, Shreya fait un plan pour faire annuler le mariage. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Shreya réussira-t-elle enfin à exposer la relation de Yuvraj et Priya devant Shalini Kapoor ? Mais les téléspectateurs espèrent vraiment que Shalini Kapoor ne rompra pas la relation entre Priya et Ram.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, Shreya et Yuvraj (Akshit Sukhija) vont ruiner le mariage de Priya et Ram. Comme nous l’avons vu plus tôt, Ram et Priya arrivent sur les lieux et Shreya décide de jouer le PPT des images de Yuvraj et Priya. Mais nous pouvons voir qu’au dernier moment, Shardul et Ritika viendront à la rescousse de Priya et détruiront le PPT. Eh bien, Shardul et Ritika sont les vrais frère et sœur de Ram et Priya, et enfin, nous verrons peut-être que Shreya et Yuvraj échoueront dans leur plan et que notre couple préféré Ram et Priya se mariera.