Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : les parents de Priya sont choqués d’apprendre le mariage par contrat ; affronteront-ils Ram ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit Shalini Kapor (Supriya Sukla) appel Bélier (Nakul Mehta) venir vite; plus tard, nous voyons Shreya faire des plans avec ses cousins ​​pour ruiner le mariage de Priya. De l’autre côté, nous voyons Yuvraj essayant de les arrêter. C’est à cause de son égoïsme que si cette image devient virale, son lien avec Aalekha va également se rompre. Enfin, Yuvraj (Akshit Sukhija)décidera qu’il arrêtera Shreya quoi qu’il arrive. Eh bien, Ram est toujours vu affamé, et il a commandé du vada pav, et il a vraiment apprécié sa nourriture. Et enfin, Ram et Priya arrivent dans leur mandap, mais Priya est très en colère de voir Yuvraj, et Ram se sentira également coupable d’avoir rompu sa promesse. Eh bien, espérons le meilleur après que Ram ne rompe aucune promesse.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons Shreya dire à Ram (Nakul Mehta) qu’elle a prévu une surprise pour lui, et elle commence à ouvrir le projecteur, mais il est possible que l’électricité soit coupée à leur mariage, et la tournure la plus importante survient lorsque tout le mariage se déroule sans électricité. Si le destin décide de réunir Ram et Priya, comment Shreya va-t-il changer cela ? Et enfin, Ram et Priya se marient et Shalini Kapoor (Supriya Sukla) organise un grih pravesh pour Priya. Plus tard, nous voyons tous les rituels post-mariage se dérouler. Nous voyons Shalini Kapoor très excitée et elle donne également à Priya (Disha Parmar) toute la responsabilité de sa famille.

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte hai 3, on voit le père de Priya appeler Priya, et il est très ému quand il lui parle, mais Priya essaie de le faire comprendre en disant qu’elle viendra après 3 mois. Maintenant, les parents de Priya se méfient de la raison pour laquelle elle parle de 3 mois. Sauront-ils la vérité ? Eh bien, dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être que Priya atteint sa maika pour pagphere ki rasam, et Ram l’accompagne également. Eh bien, Priya et Ram ont l’air fabuleux l’un avec l’autre. Eh bien, nous pouvons voir que le moment est venu pour la chirurgie de Shalini Kapoor, mais il est possible qu’elle demande à attendre, et Priya essaiera de la faire comprendre et de la convaincre. Eh bien, Ram aime lentement Priya? Il faut attendre pour voir le twist. Quand le goût se changera-t-il en amour ?