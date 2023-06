Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissements à venir : Le contractbmareoage de Ram et Priya se transformera-t-il en un janam janam ka saath ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alertes spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai, on voit que Shalini Kapoor (Supriya Shukla) a annoncé que Ram (Nakul Mehta) allait épouser Priya, mais Ram est choqué d’apprendre que Priya (Disha Parmar) a également dit oui. De l’autre côté, Priya sera également choquée d’apprendre que Ram et Priya sont tous les deux tendus à propos de ce qu’ils peuvent faire. Plus tard, nous voyons Shardul faire comprendre à Ram que Priya est une gentille fille. Eh bien, Priya est venue rencontrer Shalini Kapoor et a décidé de lui parler, mais en la voyant, Priya ne dirait rien. Plus tard, on voit Kirti lui conseiller de se marier avec Priya pour quelques mois ou sous contrat.

Ram et Priya se marient juste pour 3 mois

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Ram et Priya se marient juste pour 3 mois. Eh bien, maintenant la torsion est arrivée à Bade Achhe Lagte Hai 3, où nous voyons que notre couple préféré, RaYa, va se marier. Eh bien, en écoutant ceci : les téléspectateurs sont vraiment ravis de voir la tournure à venir dans Bade Achhe Lagte Hai 3. Eh bien, ces trois mois deviendront la meilleure histoire d’amour de Ram (Nakul Mehta) et Priya (Disha Parmar), dans laquelle ils sont vont commencer à tomber amoureux l’un de l’autre.

Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’une des émissions les plus populaires où nous voyons Ram et Priya être superbes l’un avec l’autre. Même les téléspectateurs attendent avec impatience le morceau à venir. Eh bien, les téléspectateurs pensent que Priya ne dira pas oui au mariage de 3 mois, mais il est possible qu’à cause de Shalini Kapoor (Supriya Shukla), Ram et Priya décident de se marier juste pour 3 mois. Eh bien, nous savons tous que RaYa ne s’effondrera jamais car ils ont été faits l’un pour l’autre, mais nous ne manquons pas le seul épisode de Bade Achhe Lagte Hai 3 car nous voulons voir leur histoire d’amour complète, dans laquelle ils commencent avec leur mignon Nok Jhok.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on verra peut-être que Ram et Priya se marient et finalement Shalini Kapoor sera admise à l’hôpital à cause de son pontage. Nous verrons peut-être que Priya prendra soin d’elle, et en voyant cela lentement, Ram commencera à ressentir pour elle, car nous savons tous que Shalini Kapoor est la vie de Ram Kapoor. Bon, il faut voir le twist : qu’adviendra-t-il de Kirti après 3 mois ? Va-t-elle devenir négative pour récupérer Ram ?