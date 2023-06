Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir: Ram et Priya se marient enfin mais Kirti décide de ruiner la vie de Priya

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir : Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit le père de Priya décider d’annuler le mariage mais Ram (Nakul Mehta) vient présenter ses excuses au père de Priya et finalement tout est résolu entre le père de Priya et Ram. Eh bien, nous voyons que la prochaine cérémonie commencera lors du mariage de Priya et Ram. On voit que finalement les mariés vont se préparer pour leur haldi. Comme on le voit, Ram et Priya (Disha Parmar)sont très heureux. On dirait que c’est leur vrai mariage. Eh bien, les téléspectateurs sont également très heureux de voir leur couple préféré, Ram et Priya, quand ils arrivent enfin pour la cérémonie haldi, et Shalini Kapoor est également très heureuse de voir le mariage de son fils. Nous devons attendre de voir la tournure et combien d’obstacles sont sur le chemin pour Ram et Priya. Priya court à sa clinique pour soigner ses patients

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons que finalement le jour du mariage viendra et Priya (Disha Parmar) portera un costume rose et Ram portera également une kurta crème et une dupatta rose. Shalini Kapoor est très émue de voir Ram (Nakul Mehta). Plus tard, nous verrons peut-être Ram rêver qu’il dira la vérité sur Kirti et lui à Shalini et sa mère subira une attaque. Eh bien, ce n’est que le rêve de Ram plus tard, on voit que tout le monde attend Priya sur mandap et elle court à sa clinique parce que, dans sa clinique, on voit une fille de 7 ans l’attendre parce que la petite fille est souffrant de douleur et Priya s’est approchée pour la soigner. Eh bien, nous voyons que Ram va également derrière Priya dans sa clinique, et il emmènera Priya avec lui. Une fois de plus, Ram est très impressionné par Priya, même Aalekha fera également confiance à Priya et commencera à avoir des doutes sur Yuvraj (Akshit Sukhija), et bientôt nous verrons peut-être qu’Aalekha annulera ses fiançailles. Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir