Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir : Ram et Priya mais combien de temps avant qu’ils réalisent leur amour l’un pour l’autre ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit Ram arriver sur les lieux, mais ils doivent tous attendre dehors car la salle des mariages est occupée. Plus tard, nous voyons que Priya (Disha Parmar) va le rencontrer, et nous voyons Ram (Nakul Mehta) regarder Priya, voir son look de mariée et dire qu’elle est très belle. Et enfin, nous voyons que Shreya obtient toutes les photos de Yuvraj et Priya. Plus tard, Priya va s’occuper de sa patiente de 7 ans. Et enfin, Ram et Priya vont tous les deux à la clinique de Priya. Nous voyons Priya et Ram se faire des compliments. Enfin, le baarat de Ram arrive sur les lieux, et la tournure la plus intéressante est que Ram et Priya sont absents du mandap.

Priya et Ram franchissent tous les obstacles et se marient

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons Yuvraj (Akshit Sukhija) venir pour le mariage de Priya (Disha Parmar) et Ram, mais Priya n’est pas à l’aise de le voir. Maintenant, nous devons voir la tournure : que fera Ram (Nakul Mehta) pour le bonheur de Priya ? Plus tard, nous voyons que Shreya rencontre Yuvraj et lui dit tout sur son plan, mais Yuvraj lui donnera-t-elle la permission de le faire car si cette photo devient virale, la relation entre Aalekha et Yuvraj en souffrira également ? Eh bien, il est peut-être possible qu’il leur ait dit qu’il s’occuperait d’Aalekha, mais au dernier moment, nous verrons peut-être que Ritika et Shardul suppriment toutes les images du téléphone de Shreya, et enfin nous verrons Priya et Ram franchir tous les obstacles et obtenir mariés l’un à l’autre.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on verra peut-être que la cérémonie bidaai de Priya va commencer, et Ram est vraiment inquiet pour Priya car il ne veut pas la voir pleurer. Eh bien, Ram a commencé à ressentir pour elle. Plus tard, nous voyons Kirti flirter avec Ram et Priya devient jalouse de les voir. Ils sont déjà amoureux, mais ils ne réaliseront pas leurs sentiments. L’émission Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’une des meilleures séries pour les téléspectateurs car les téléspectateurs aiment vraiment tous les épisodes de l’émission Bade Achhe Lagte Hai 3. C’était vraiment célèbre quand Ram Kapoor et Shakshi Tanwar ont joué Bade Achhe Lagte Hai saison 1 et Bade Achhe Lagte Hai 2, qui était avec Nakuul Mehta et Disha Parmar a également eu beaucoup d’amour. Et maintenant, cette saison de Bade Achhe Lagte Hai 3 donne aussi beaucoup de drame à ses téléspectateurs.