Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir : Priya expose Shreya devant la famille, Ram et Shalini Kapoor lui feront-ils confiance ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Shreya fait un plan pour ruiner complètement l’image de Priya. Maintenant, elle prévoit de rendre virale l’image de Yuvraj et Priya ensemble plus tard, nous voyons les combats entre Ram et Aalekha à cause de Priya (Disha Parmar) et Yuvraj, qui protègent tous deux leurs partenaires. De l’autre côté, on voit Ram (Nakul Mehta) disant clairement à Aalekha qu’il aime Priya et qu’il ne s’adaptera pas au fait que quelqu’un l’a blessée, et nous voyons Aalekha défendre également Yuvraj (Akshit Sukhija), et elle annonce qu’elle donnera ses parts à Yuvraj. Et enfin, nous voyons Shreya s’adresser aux médias et les informer que Priya a eu des relations extraconjugales, et tous les médias viennent au bureau de Ram et lui posent des questions sur Priya. Eh bien, nous voyons Ram clairement protéger sa femme et les informer également qu’il prouvera son innocence. Voyons maintenant ce que Shreya va faire.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans le morceau à venir de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Priya (Disha Parmar) lance une enquête, et elle emmène la nourriture de Shalini Kapoor (Supriya Sukla) au labo car elle voit que les insectes meurent dans cette assiette. Elle est sûre que quelqu’un lui donne du poison. Plus tard, nous voyons Shreya continuer à regarder les mouvements de Priya, et elle se rend au laboratoire pour récupérer le rapport et modifier le rapport. Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure maintenant que Priya fait confiance au rapport de laboratoire et oublie tout, ou elle décidera de trouver un autre moyen de recueillir la preuve.

Bade Achhe Lagte Hai 3 est la meilleure émission télévisée à la télévision, et les téléspectateurs adorent la dernière piste alors que nous voyons Priya et Ram (Nakul Mehta) commencer à s’aimer et à se respecter. Eh bien, nous voyons qu’ils ne peuvent pas tous les deux vouloir que ce mariage se brise, et nous voyons également que Priya fait de son mieux pour sauver Shalini Kapoor de ses ennemis.

Dans la future piste de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous pourrions voir une piste intéressante où finalement Priya obtient des preuves sur Shreya, et Yuvraj et Shreya forment une équipe et ruinent l’image de Priya ainsi que tuent Shalini Kapoor à cause de ses propriétés. Eh bien, le prochain morceau de Bade Ahhe Lagte Hai 3 pourrait être très intéressant car Priya a montré toutes les preuves à Ram. Que va faire Ram ? Va-t-il jeter Shreya hors de la maison, ou va-t-elle aussi dire la vérité sur ses parents et tous les proches ?