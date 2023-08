Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir: Priya et Ram trouvent leur seul véritable amour l’un dans l’autre pour un bonheur pour toujours

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier titre de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Ram est vraiment jaloux de voir Priya (Disha Parmar) avec un autre homme mystique, ce qui n’est qu’une rumeur. Plus tard, nous voyons que Kirti fera des plans sur la façon dont elle se rapproche de lui. Eh bien, nous voyons Priya boire ce jus, que Kirti prépare pour Ram, et nous voyons également Priya montrer sa jalousie. Nous voyons que Priya veut la confiance du côté de Ram. Eh bien, enfin, Ram (Nakul Mehta) et Priya résolvent leurs différends. et se rapprocher l’un de l’autre. Eh bien, les téléspectateurs ont vraiment adoré la chimie entre Ram et Priya, alias Disha Parmar et Nakul Mehta. Eh bien, nous voyons Shalini Kapoor appeler tout le monde à la table à manger. et on voit qu’elle va annoncer quelque chose de très urgent, mais qu’est-ce que ce sera ? Attendons de voir le twist.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Alerte spoiler à venir

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons Shalini Kapoor appeler tout le monde sauf Ram et Priya, qui ne viendront pas à l’heure, et nous voyons à nouveau le parent de Ram narguer Priya, mais plus tard, Shalini Kapoor sait que Ram et Priya vont se faire kidnapper, mais qui fera ça? Ça pourrait être possible. Que Shreya a bien fait tout cela, et finalement nous voyons que Priya et Ram deviennent conscients et ils voient qu’ils seront kidnappés, mais nous voyons que Priya va faire un geste et se sauver ainsi que Ram, et enfin nous voyons que Ram et Priya se confesse leur amour. C’est le dernier épisode que nous voyons car l’histoire de Ram et Priya s’arrêtera ici, mais les téléspectateurs sont sûrs qu’ils reviendront, et nous attendons tous leur retour.