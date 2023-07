Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir : Priya et Ram réussiront-ils l’interview et prouveront-ils au monde qu’ils forment le couple parfait ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit Priya (Disha Parmar) se fâcher contre Ram (Nakul Mehta) parce qu’elle lui dit qu’il n’amènera pas Yuvraj. Priya et Ram ont commencé à se battre à cause de Yuvraj. Eh bien, nous voyons Ram faire comprendre à Priya qu’elle doit passer à autre chose. Eh bien, Ram est vraiment blessé d’entendre les paroles de Priya. Plus tard, nous voyons la famille de Priya rentrer à la maison et elle commence à lui manquer parce que toute la maison est vide. Kapoor Mansion est très heureux d’accueillir leur belle-fille, et Shardul est également très heureux car son ami d’enfance va enfin se marier. Bon, enfin, tous les rituels ont commencé. Et plus tard, nous voyons Aradhna appeler Priya et lui dire qu’elle viendra pour son entretien. Aradhna, alias Shivangi Joshi, fait la promotion de sa nouvelle série, Barsaate.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons Priya (Disha Parmar) et Ram (Nakul Mehta) se battre pour savoir où ils dorment. Ram a involontairement dit que cette maison était la sienne, alors il dormira dans son lit. Eh bien, Priya est blessée par ça, mais elle dort sur le canapé. Plus tard, nous verrons peut-être que Kirti appelle Ram et dit qu’ils doivent faire attention à leurs limites. Le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3 va être super intéressant alors que nous voyons Priya se réveiller et se préparer pour sa clinique, et tous les proches de Ram se moquent de Priya pour ne pas avoir fait de meetha pour son premier rasoi. Mais on voit que la belle-mère la plus cool, Shalini Kapoor, fait de la halwa pour Priya. Shalini Kapoor va changer tous les rituels d’un mariage. Voyons ce qui se passe dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3.

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être qu’Aradhana et Reyansh, alias Shivangi Joshi et Kushal Tandon, viennent pour l’interview avec Ram et Priya et viennent également pour la promotion de leur prochaine série, Barsaate. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience que Shivangi Joshi revienne dans l’émission. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Priya et Ram réussiront-ils ou non les interviews d’Aradhna ? Voyons ce qui se passe. L’émission Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’une des émissions les plus appréciées à la télévision. Les téléspectateurs adorent regarder la chimie entre Priya et Ram.