Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir : les préparatifs des fiançailles de Ram et Priya commencent ; Kirti veut récupérer son amour et plus

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Priya (Disha Parmar)et Bélier (Nakul Mehta) aller à un dîner et parler de leur faux mariage, mais nous voyons que de nombreux étrangers viennent simplement admirer leur jodi. Nous voyons qu’ils se sentent très heureux alors qu’ils signent tous les deux leurs documents d’accord contractuel. Eh bien, il faut voir le rebondissement : cet accord va-t-il rompre ou non ? Plus tard, on voit Yuvraj (Akshit Sukhija) devient très fier car il est le petit ami d’Aalekha, mais elle lui dit clairement qu’il n’est qu’un directeur de l’industrie Kapoor, donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passe à côté de leur connexion. Aalekha ne donne pas son pouvoir à Yuvraj, et finalement, son rêve se brisera.

Ram vient partager la douleur de Prira

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons que les préparatifs des fiançailles de Ram et Priya (Disha Parmar) vont enfin commencer. Nous verrons encore une fois Yuvraj (Akshit Sukhija) narguer Priya qu’elle est une tricheuse et qu’à cause de l’argent et du pouvoir, elle se marie avec Ram Kapoor. Bon, Priya va se mettre à pleurer, et on voit Ram venir partager sa douleur et lui faire réaliser qu’elle est très différente des autres et qu’il sera toujours là pour elle. Même si nous voyons que Ram (Nakul Mehta) ne comprendra pas pourquoi il se sent étrange de la voir pleurer, les sentiments de Ram sont devenus plus forts pour Priya, mais nous devons voir la tournure : Ram comprendra-t-il ses sentiments ou non ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 Tournant à venir

La future piste de Bade Achhe Lagte Hai 3 va être très intéressante car on verra peut-être que Ram et Priya se marient en franchissant tous les obstacles créés par Yuvraj car Ram et Priya se soutiennent mutuellement. D’un côté, on peut voir que Kirti n’obtiendra pas son contrat de mannequin et maintenant elle décide de se marier avec Ram mais il lui dit clairement que maintenant il ne va pas rompre avec Priya avant 3 mois. Ces 3 mois seraient très difficiles mais divertissants pour Ram et Priya. Eh bien, le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3 va être un épisode super intéressant et très beau dans lequel nous voyons la jolie histoire d’amour nok jhok wali de Ram et Priya. Les téléspectateurs attendent avec impatience les rebondissements à venir, nous verrons peut-être que Kirti et Yuvraj feront équipe et tenteront de ruiner le mariage de Ram-Priya.