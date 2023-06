Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir: les plans de Yuvraj pour ruiner le mariage de Ram et Priya se retournent contre lui

Bade Achhe Lagte Hai 3 alertes spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit que Yuvraj (Akshit Sukhija) réussit à présenter le papier contractuel devant tout le monde, mais nous voyons Priya (Disha Parmar) et Ram répare tout et essaie de convaincre Shalini Kapoor (Supriya Shukla) que c’est légal en Amérique, mais Shalini Kapoor prend le soutien de Priya et raconte Bélier (Nakul Mehta) que sa propriété sera divisée 50-50. 50 est pour Ram et 50 pour Priya. Eh bien, c’est la piste principale qui est venue dans Bade Achhe Lagte Hai 3. Plus tard, nous voyons que tout le monde est très heureux de voir Ram et Priya, et même les téléspectateurs sont très excités de voir cet engagement. Et nous voyons aussi que Ram dit clairement à Priya qu’elle est le parfait matériau Bahu. Plus tard, nous voyons Shalini Kapoor annoncer que Yuvraj et Aalekha se marieront également dans le même mandap.

Kirti et Yuvraj forment une équipe et tentent de nuire à Priya

Dans le prochain épisode de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons que Priya est très nerveuse d’assister à la cérémonie de son ex-petit ami mais nous voyons Ram lui faire comprendre que Yuvraj (Akshit Sukhija) a évolué avec Aalekha, et maintenant elle doit aussi passez. Plus tard, nous voyons que Kirti vient et voit Ram et Priya (Disha Parmar) ensemble, et elle devient jalouse de les voir tous les deux. Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être tant de rebondissements. Eh bien, nous pouvons également voir une tournure intéressante lorsque nous voyons Kirti venir dire à Ram de se marier avec elle mais nous voyons Ram (Nakul Mehta) lui dire clairement qu’il sera engagé à Priya à cause de sa mère et qu’il n’obtiendra pas marié à elle. Eh bien, nous pourrions voir Kirti et Yuvraj former une équipe et essayer de nuire à Priya avant son mariage.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on verra peut-être que Ram la sauve de leurs plans, mais on connaît la vérité : tout est fait par Kirti et Yuvraj. Eh bien, dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, il va être très intéressant de voir si Aalekha connaît les intentions de Yuvraj et si Yuvraj n’obtient rien, ni Aalekha ni Priya, ni le travail confié par Ram Kapoor. Eh bien, nous pouvons voir que Yuvraj sort de son entreprise et aussi de la vie d’Aalekha.