Bade Achhe Lagte Hai 3 rebondissement à venir : le père de Priya ANNULE son mariage avec Ram ; c’est LA FIN pour RaYa ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 spoiler à venirt: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons Shreya et ses cousins ​​organiser un enterrement de vie de garçon pour Ram (Nakul Mehta) et également faire un plan pour que le père de Priya rejoigne et voit Ram dans cet état, et leur plan fonctionnera. Nous voyons Shardul faire de son mieux pour empêcher Ram de boire mais ses cousins ​​n’ont pas bougé, et aussi dans cette situation, Yuvraj (Akshit Sukhija) joue à un jeu avec Ram, et il appelle des filles pour avoir ruiné l’image de Ram devant le père de Priya. Enfin on voit le père de Priya venir directement annuler le mariage de Ram et Priya (Disha Parmar). Il arrive chez eux et annonce également que ce mariage n’aura pas lieu, mais Priya essaie de faire comprendre à son père qu’il manque quelque chose. Ram n’est pas ce genre de personne. Elle lui fait confiance. Voyons si Priya parvient à convaincre son père ou non.

Bade Acche Lagte Hai 3 Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous voyons que finalement Ram (Nakul Mehta) et Priya (Disha Parmar) convainquent son père, et aussi Priya fait confiance à Ram, puis la cérémonie haldi commencera dans le manoir Kapoor. Plus tard, Kirti décidera de révéler Ram et sa relation devant Shalini Kapoor. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure : Kirti lui dira-t-elle, ou Ram tendra-t-il la main pour l’arrêter ? Attendons de voir les rebondissements à venir dans Bade Achhe Lagte Hai 3.

Bade Achhe Lagte Hai 3 est l’émission préférée des téléspectateurs car nous voyons qu’en moins de temps, l’émission a un énorme fan suivant car ils aiment les personnages de Ram et Priya. La première saison de Bade Achhe Lagte Hain mettait en vedette Sakshi Tanwar et Ram Kapoor dans le rôle de Priya et Ram et ils étaient aimés des masses.

Dans la future piste de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être que le plan de Kirti, Yuvraj et Shreya échoue finalement et que Ram et Priya se rapprochent. Nous pouvons voir que ce plan de mariage de 3 mois devient un plan de longue durée. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience les rebondissements quand, enfin, nos RaYa tomberont amoureux l’un de l’autre et se confesseront leur amour l’un devant l’autre. Et bientôt, nous voyons Aalekha se rendre compte de Yuvraj et rompre ses fiançailles avec lui.