Bade Achhe Lagte Hai 3 prochain rebondissement : le mariage de mensonges de RaYa se transformera-t-il un jour en amour ? Kirti les laissera-t-il vivre heureux pour toujours ?

Bade Achhe Lagte Hai 3 alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, on voit Ram (Nakul Mehta) a finalement convaincu le père de Priya et lui a présenté ses excuses pour tout ce qu’il a fait à l’enterrement de vie de garçon. De l’autre côté, Shardul, Aalekha, Priya (Disha Parmar), et Ritika réalisent tous que Ram n’a rien à cacher ou à regretter. Leurs cousins ​​ont dit que la prochaine fois ça n’arriverait pas. Eh bien, enfin, le père de Priya convainc Shalini Kapoor d’apporter haldi pour Priya, et nous voyons Priya et Ram profiter enfin de leur cérémonie haldi. De plus, les téléspectateurs apprécient vraiment le dernier épisode. Attendons de voir ce que Shreya et Kirti feront pour arrêter leur mariage. Nous voyons dans le morceau à venir que Priya arrive pour assister ses patients à la clinique en costumes de mariée. Eh bien, Ram est de plus en plus impressionné de voir Priya alors qu’elle aime vraiment leurs patients.

Ram et Priya se marient enfin

Dans le prochain morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être que Shreya décidera de prendre du recul car elle se rendra compte que si elle fait quelque chose de mal, Shalini Kapoor (Supriya Shukla) la jettera hors du Kapoor Mansion, juste alors que Kirti décide de dire la vérité sur sa relation avec Ram devant Shalini Kapoor, mais Ram vient et l’empêche de dire quoi que ce soit, et nous voyons que la cérémonie Haldi est enfin terminée, et les téléspectateurs sont également très excités de voir leurs cérémonies , car nous aimions tous leur chimie.

Bade Achhe Lagte Hai 3 Twist à venir

Dans l’émission Bade Achhe Lagte Hai 3, l’une des meilleures émissions de télévision, les téléspectateurs adorent également l’alchimie entre Ram et Priya, alias Nakuul Mehta et Disha Parmar. Dans la prochaine piste, il sera très intéressant de voir leurs téléspectateurs voir qu’ils vont bientôt se marier. Nous voyons que Priya porte un costume rose pour son mariage, et Ram est également très excité par son mariage. Mais les téléspectateurs sont très excités de voir l’amour entre Ram et Priya quand ils s’aiment enfin, et ils attendent également de voir la tournure quand Aalekha connaît enfin le vrai côté de Yuvraj. Aalekha donnera-t-elle une chance à Yuvraj, ou rompra-t-elle sa relation avec Yuvraj ? Et qu’en est-il de Kirti ? Va-t-elle passer à autre chose ou va-t-elle continuer à essayer de se rapprocher de Ram ? Eh bien, cela va être très intéressant car nous verrons peut-être que bientôt Priya sera jalouse de voir Ram et Kirti ensemble. Attendons de voir le twist à venir.

Dans le futur morceau de Bade Achhe Lagte Hai 3, nous verrons peut-être tellement de morceaux intéressants que finalement Priya et Ram se marient et que Shalini Kapoor arrive à l’hôpital pour son opération. Plus tard, nous verrons peut-être que Priya s’occupera de Shalini Kapoor, cela devient le tournant majeur lorsque Ram respectera Priya et nous verrons également que Priya assume toutes ses responsabilités en tant que belle-fille de la famille Kapoor.