Bade Ache Lagte Hain 2: Devoleena Bhattacharjee a-t-elle remplacé Divyanka Tripathi à la tête de Nakuul Mehta | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de Yeh Hai Mohabbatein Divyanka Tripathi, qui aurait auparavant fait partie de « Bade Ache Lagte Hain 2 » d’Ekta Kapoor, a récemment déclaré qu’elle refusait la série car elle ne résonnait pas avec elle. L’actrice a également estimé que son couple à l’écran avec l’acteur Nakuul Mehta aurait l’air mal et qu’elle aurait l’air plus âgée que lui.

Maintenant, les rumeurs circulent selon lesquelles la célèbre actrice de Saath Nibhaana Saathiya, Devoleena Bhattacharjee, a auditionné pour le même rôle et les créateurs sont très satisfaits d’elle et pensent qu’elle a fière allure dans le rôle. « Nous sommes en pourparlers avec Devoleena et espérons que l’accord se concrétisera bientôt. Elle a fait un test d’apparence pour la pièce et elle a l’air vraiment bien », a déclaré une source à ETimes.

Plus tôt dans une conversation avec ETimes Divyanka, il avait déclaré: « Après avoir travaillé pendant tant d’années dans cette industrie, si c’est moi ou n’importe qui en tant qu’acteur, nous devrions avoir au moins cette liberté de choisir un projet qui me passionne. »

Devoleena a joué le célèbre personnage de Gopi Bahu pendant de nombreuses années dans la populaire émission quotidienne Saath Nibhaana Saathiya. L’actrice faisait également partie de Big Boss13 et elle a participé à la quatorzième édition de l’émission de téléréalité en tant que mandataire du candidat Eijaz Khan.