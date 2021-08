Bade Acche Lagte Hain 2: Divyanka Tripathi rejette la série, accepte qu’elle semblerait plus âgée face à Nakuul Mehta | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de Yeh Hai Mohabbatein Divyanka Tripathi a révélé qu’elle ne ferait pas partie de la saison 2 de Balaji Telefilms Bade Acche Lagte Hain et est d’accord avec la perception qu’elle aurait l’air plus âgée face à l’acteur Nakuul Mehta à l’écran.

L’actrice a déclaré que la raison pour laquelle elle avait dit non à la série était qu’elle ne résonnait pas en elle. « Oui, on m’a offert Bade Acche Lagte Hain 2 et j’avais même fait un test de look pour l’émission. Mais je n’ai pas dit oui à la série car je ne pouvais pas m’identifier au personnage », a expliqué l’actrice à ETimes.

Divyanka a déclaré qu’après avoir travaillé dans l’industrie pendant 15 ans, elle a le droit de rejeter un projet s’il ne lui parle pas. « Après avoir travaillé pendant tant d’années dans cette industrie, si c’est moi ou n’importe qui en tant qu’acteur, nous devrions avoir au moins cette liberté de choisir un projet qui me passionne », a déclaré l’ancien de Khatron Ke Khiladi 11.

Parlant de paraître plus âgée que le rôle principal masculin Nakuul Mehta, l’actrice a déclaré: « En ce qui concerne le rapport selon lequel je semble plus âgé que lui à l’écran, je suis totalement d’accord avec cela. Car lorsqu’on m’a proposé le spectacle et qu’on m’a proposé cette idée, j’ai été surpris après avoir entendu parler du jumelage et ma famille a également réagi de la même manière. Ils pensaient que nous serions légèrement décalés. Mais quand j’ai parlé à l’équipe de l’émission par téléphone, j’ai accepté de faire le test de look. J’avais envie de faire le test de look et de voir à quoi ressemble notre paire à l’écran.

L’actrice a ajouté : « J’avais l’impression que Nakuul et moi ne nous allions pas ou n’allions pas bien paraître ensemble à l’écran. Je suis d’accord avec cette pensée. Je sens que quelqu’un d’autre qui vient à bord pour jouer le rôle principal féminin rendra justice à la série et j’avais transmis ma pensée. Je l’ai fait personnellement.

Sur le plan du travail, Divyanka fait partie de l’émission de téléréalité d’aventure animée de Rohit Shetty « Khatron Ke Khiladi 11 ».