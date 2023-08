Baddest Radio Baes dans le jeu, Vol. 3

Gardez-le verrouillé sur Bossip pour avoir une chance de voir plus de méchants !

En l’honneur de la Journée nationale de la radio, nous célébrons les méchants de la diffusion qui jouent nos jams préférés, interviewent les artistes les plus en vogue, lacent les auditeurs avec des lots de prix et nous font passer la journée tout en faisant fondre le gramme avec des tueries du matin et de midi.

Au fil des ans, la radio a évolué au-delà des ondes FM vers le podcasting, les franchises syndiquées numériquement et les rampes de lancement pour les experts du multimédia comme Faisceau Scottie et Sylvia Obel qui s’associent, une fois de plus, pour Le spectacle Scottie & Sylvia sur Issa RaeRaedio, la société « de l’audio partout ».

Les adorables meilleures amies (qui ont précédemment co-animé le populaire OK, maintenant écoute podcast en collaboration avec Strong Black Lead de Netflix) discutent de sujets à la mode à travers l’objectif des femmes noires du millénaire.

« Scottie et Sylvia sont si bruts et racontables et je suis tellement fan de leur chimie hilarante et sans effort », a déclaré Rae lors de l’annonce de la série. « Je suis tellement reconnaissant qu’ils aient choisi Raedio comme maison de podcast. »

Dans un interview avec VariétéScottie et Sylvia ont parlé de leur entreprise révolutionnaire sur le réseau de podcast émergent.

« Notre travail et notre mission n’étaient pas terminés », a déclaré Obell. «Nous venions de commencer en tant que duo dans l’espace de podcasting et nous nous sentons toujours très passionnés par la création d’un espace Black-a ** amusant, joyeux et sûr pour que nos auditeurs puissent en profiter. Nos fans n’étaient pas non plus prêts à ce que nous en terminions. L’effusion d’amour et de soutien et les menaces amicales que nous avons reçues d’eux pendant cette pause signifient tellement. Dès le départ, ils nous ont fait savoir qu’on avait encore besoin de nous et qu’ils nous suivraient partout où nous allions. Cela signifie le monde pour nous.

