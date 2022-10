Baddest Publicist Baes In The Game, Vol. 3

Bonne journée nationale des publicistes !

Nous sommes de retour avec plus de fleurs, d’énergie positive et de gratitude pour les femmes les plus travailleuses de toutes les pièces : les publicistes !

Pour ceux qui sont à l’arrière, les publicistes sont les véritables MVPS qui guident les clients, élèvent les carrières, connectent les décideurs avec les joueurs puissants, transforment les catastrophes potentielles en victoires avec un œil sur leur téléphone et l’autre sur leur ordinateur portable inondé d’e-mails pendant jamais- fin des journées de travail.

Et cela n’inclut même pas les manigances racistes auxquelles sont confrontés les publicistes noirs comme Fondateur du groupe AM PR Vanessa Anderson qui a formé une coalition appelée “My Publicist is Black” avec Yvette Noel-Schure (qui représente Beyoncé), Erica Tucker (Yara Shahidi), Ernest Dukes (Jeezy), Phylicia Fant (responsable de la musique urbaine chez Columbia Records) et Trell Thomas.

“Une fois le groupe créé, on a tout de suite commencé à essayer de se mettre de l’argent dans les poches les uns des autres [with referrals,]” a déclaré Anderson dans un entretien avec Variété. “C’est vraiment transformé en une caisse de résonance, un espace sûr où nous pouvons parler de tout et de rien.”

Depuis sa création, le mouvement rafraîchissant et inclusif a amplifié les opportunités de réseautage tout en offrant un espace thérapeutique aux publicistes noirs pour exprimer leurs frustrations dans une industrie majoritairement blanche.

“Beaucoup de gens aiment nous mettre dans des cases, comme si nous ne pouvions représenter que les Noirs, et ce n’est tout simplement pas vrai”, a déclaré Erica Tucker d’Ascend PR Group (qui représente Kendrick Sampson et Yara Shahidi) dans un entretien avec The Hollywood Reporter. J’expérimente ça tout le temps, comme [at] des déjeuners pour faire connaissance avec des agents et des managers, et ils pensent parfois: “Eh bien, vous ne faites que représenter le talent noir.” Elle souligne: “Nous pouvons raconter une variété d’histoires.”

Qui sont les personnes les plus importantes dans une industrie et pourquoi sont-elles des publicistes ? Dites-nous ci-dessous et profitez d’une autre collection de sur le dos.