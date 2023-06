Baddest HBCU Diplômés de la promotion 2023, Pt. 2

Oui Laude !

La promotion de 2023 s’est présentée et a montré OWT lors de la remise des diplômes SZN qui se vantait de moments de début viraux, de superbes séances photo sur le campus et de diplômés de célébrités estimés comme Angela ‘Blac Chyna’ Blanc qui a obtenu son doctorat en arts libéraux religieux du Sacramento Theological Seminary and Bible College.

Selon son site Internetl’école de théologie en ligne au niveau supérieur est « engagée à fournir une éducation biblique solide à ceux qui sont appelés au ministère de la prédication » avec une « éducation complète au séminaire disponible pour chaque étudiant qualifié appelé par Jésus-Christ pour servir son église ».

La mère de deux enfants, âgée de 35 ans, a annoncé la nouvelle sur sa page Instagram avec une photo de son diplôme au milieu de son changement d’image en cours.

« Le 17 janvier 2023, j’ai obtenu mon doctorat en arts libéraux du Sacramento Theological Seminary and Bible College », a-t-elle écrit. « Docteur Angela Renee White. »

White a parlé du diplôme et de la marche en juin lors d’une interview avec YungMiami sur son populaire Caresha s’il vous plaît podcast. (marque 4:50)

« Donc, n’importe qui peut obtenir un doctorat, comme Oprah en avait un, Denzel Washington et quelques autres personnes », a-t-elle expliqué dans l’émission. «Donc, ses différents collèges peuvent vous nommer et ils sortent et ils défendent pour vous, tout ce que vous avez fait dans votre carrière, puis vous l’obtenez de ce collège. Et il se trouve que c’était un collège biblique.

