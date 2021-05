«  Badass and a beauty  »: la kickboxeuse serbe Nadja Milijancevic est une reine à élimination directe à cause de la dernière combattante de bare knuckle (VIDEO)

S’entraînant au sein de l’équipe Ronin Carnage dans son pays natal, Milijancevic a été décrite par les téléspectateurs comme une « badass et une beauté » et ses mentors incluent Misa Baculov, une ancienne combattante qui a aidé la jeune femme de 20 ans à jouer pour la promotion Battle Net à Novi Sad.

Baculov aide maintenant Milijancevic, qui affronte souvent les hommes dans son gymnase, à se préparer à ses débuts au Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), où elle a rejoint les signatures récentes Pearl Gonzalez et Rachael Ostovich parmi les dernières talents féminins à signer. en haut.

La sensation des médias sociaux Paige VanZant est devenue la combattante la plus connue de la promotion lorsqu’elle a rejoint le BKFC l’année dernière, et Milijancevic dit qu’elle a la particularité de devenir la première addition à signer un contrat de cinq combats avec des patrons.

Milijancevic ne compte peut-être pas encore près de 2,5 millions de followers sur Instagram de VanZant, mais elle a déjà un compte de fans qui lui est dédié, appelé Dose of Nadja, et plus de 20000 abonnés.

« Il est plus qu’un simple entraîneur », Milijancevic dit de Baculov, partageant fréquemment des images avec ses admirateurs. d’elle-même recevant des coups et des coups de pied brutaux. « C’est une personne qui m’inspire chaque jour, me motive et je m’améliore dans tous les segments de la vie. Mon coach est meilleur que le vôtre. »

« Il ne suffit pas de dire à quel point le bonheur de travailler avec cet homme me remplit. »

L’un des autres plus grands alliés de Milijancevic s’appelle Alfie – son chien de neuf ans et un compagnon que le nouveau venu décrit comme « mon meilleur copain ».

Alfie a vu son propriétaire concourir pour l’équipe nationale serbe et remporter le championnat junior K1 du pays, mettant son amour de l’entraînement et du confort sur le ring à une utilisation glorieuse dans sa jeune carrière.

Marina Dekic, avec qui elle a remporté les Championnats d’Europe en Macédoine en 2017, est une autre de ses plus fidèles partisans.

« Je t’aime trop, mon meilleur ami, » Milijancevic a déclaré à Dekic à l’époque. « Nous avons été ensemble à travers beaucoup de sang, de sueur et d’efforts, mais aussi ensemble dans beaucoup de bonheur. »

Dekic a soutenu avec enthousiasme le passage de Milijancevic au BKFC. « Si nous nous battons, faisons-le correctement, » A déclaré Milijancevic, se décrivant en train de signer sur la ligne pointillée et en remerciant le fondateur de la promotion, David Feldman.

« Nous allons décoller. Je suis tellement excité. Je promets que je serai à la hauteur de vos attentes – prêt à entrer dans l’histoire. »