Bad Tattoo fini, alors que le restaurant de Kelowna change de nom sous un nouveau propriétaire

Le chapitre se referme sur le Bad Tattoo Brewing de Kelowna et un nouveau commence.

Depuis que Salt and Brick Hospitality Group a acheté la brasserie en janvier, on savait qu’un changement d’identité arrivait au 740 Clement Avenue, car le groupe voulait le transformer d’une brasserie en un lieu de type bar sportif.

Et pour accompagner un changement de nom, il y a un nouveau nom. Pretty Not Bad est le nom du bar et ce sera « un bar sportif et un restaurant non conventionnels qui se concentreront sur l’offre d’expériences d’accueil exceptionnelles à la communauté gastronomique de Kelowna », ont déclaré Salt and Brick dans un communiqué.

« Lorsque nous avons acheté Bad Tattoo en janvier, nous savions que le jour viendrait bientôt où nous passerions à Pretty Not Bad (PNB) », a déclaré l’associé directeur James Addington. « Cela découle de notre désir d’embrasser la croissance, l’innovation et l’évolution des goûts de nos précieux clients. »

La succursale de Penticton de Bad Tattoo a été reprise par Yellow Dog Brewing en décembre 2022.

« Les fondateurs de Bad Tattoo ont construit un magnifique restaurant, notre objectif est de lui donner un nouveau look et un peu plus de convivialité, ainsi que de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux en tant que groupe hôtelier. PNB se concentrera sur l’offre d’expériences exceptionnelles aux clients avec des sélections d’aliments et de boissons principalement locaux de haute qualité dans un espace où vous vous sentirez à l’aise d’amener toute votre famille pour regarder et entendre occasionnellement des sports sur nos nombreux téléviseurs. Nous aimons le mot non conventionnel pour décrire ce que nous faisons car nous voulions vraiment aller à l’encontre de toutes les attentes normales d’un bar sportif, il était également très important pour nous que les gens ne pensent pas que nous ne faisions que du sport, c’est pourquoi nous mettre un tel accent sur notre programme d’aliments et de boissons.

Le chef cuisinier Travis Hesselgrave et le chef corporatif Adam Meade conçoivent de nouveaux plats créatifs dans leur cuisine d’essai, et les fans de Bad Tattoo n’ont pas à s’inquiéter car la pizza reste au menu. Ils continueront également à proposer des bières Okanagan uniques.

Tous ceux qui ont assisté au Kelowna Beer Fest le 13 mai ont pu avoir un avant-goût de ce qui s’en vient à PNB car ils étaient sur place avec des plats vedettes et une bière qu’ils ont faite en collaboration avec Kettle River Brewing.

En plus de travailler avec d’autres brasseries, PNB fait également fabriquer localement toutes ses marchandises et 100% de toutes les ventes de marchandises vont à des organismes de bienfaisance pour la santé mentale dans l’Okanagan.

Le restaurant continuera à fonctionner sous le nom de Bad Tattoo pendant les six prochaines semaines au fur et à mesure des transitions spatiales. Au cours de ces semaines, des articles de cuisine test et de nouvelles boissons seront disponibles.

Salt and Brick vise le samedi 24 juin comme date d’achèvement de la transition du restaurant.

