Bad Santa To The Yule Cat, des célébrations de Noël insolites dans le monde entier

Le jour de la fête est enfin arrivé. Oui, nous parlons de Noël. Le 25 décembre est le moment où des gens de tous horizons se réunissent pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. De nombreux endroits à travers le monde s’offrent le plaisir paradisiaque de profiter avec leur famille, leurs amis et leurs proches, tout en se livrant à un grand festin qui comprend une délicieuse dinde rôtie, une variété de gâteaux et bien sûr une gorgée de vin. Mis à part tous les rituels traditionnels de Noël, certains endroits du monde sont connus pour leurs pratiques inhabituelles du jour de Noël. Découvrez-les ci-dessous.

Autriche – Mauvais Père Noël :

Vous avez peut-être entendu des adultes dire à leurs enfants de bien se comporter pendant Noël, sinon, ils ne seront pas récompensés par des cadeaux du Père Noël. Cette histoire enfantine prend une tournure plus sanglante en Autriche où l’on pense que le complice malveillant du Père Noël – une goule terrifiante connue sous le nom de Krampus, erre dans les rues à Noël pour effrayer et nuire aux enfants mal conduits. Il est courant de voir des Autrichiens mettre des masques sinistres en décembre et effrayer adultes et enfants en leur faisant des farces.

Ukraine – Décor toile d’araignée :

Les célébrations de Noël en Ukraine sont un jeu de balle différent. Au lieu de décorer les rues et sa propre maison avec les lumières, les couronnes et les guis habituels, les Ukrainiens, à Noël, embellissent leur environnement avec des illustrations de toiles d’araignées en utilisant des ficelles et d’autres tissus. Selon la légende, vivait autrefois une pauvre veuve incapable de décorer un sapin de Noël pour ses enfants. Pour l’aider, des araignées ont tissé des toiles d’araignées sur les arbres et ont surpris les enfants. La pratique est encore suivie aujourd’hui.

Caracas – Patin à roulettes :

À Caracas, au Venezuela, les gens assistent à la messe du matin dans les églises en patins à roulettes. Chaque année à Noël, le citadin sort des patins à roulettes et on le voit patiner dans les rues en direction de l’église. La tradition est si populaire dans la capitale vénézuélienne que les rues sont fermées à la circulation dès 8 heures du matin.

Norvège – Sorcières volantes :

Dans de nombreux folklores, les sorcières sont présentées pour sortir la nuit et voler dans les airs alors qu’elles sont assises sur un balai. Les Norvégiens semblent avoir pris cette croyance un peu trop au sérieux. Chaque année à la veille de Noël, les habitants de Norvège veillent à cacher leurs balais et leurs bâtons afin que les sorcières ne trouvent pas leur moyen de transport préféré et ne causent aucun méfait.

Islande – Chat de Yule :

L’une des traditions de Noël les plus intéressantes et les plus généreuses est suivie à Yule. On pense qu’un chat massif erre dans les rues à Noël. Auparavant, les agriculteurs avaient l’habitude de prendre le chat Yule comme méthode d’incitation pour récompenser leurs travailleurs avec de nouveaux vêtements. Cependant, ces cadeaux ne seraient donnés qu’aux ouvriers qui travaillaient dur, et ceux qui ne le faisaient pas seraient dévorés par le gigantesque chat de Yule. Le rituel d’offrir et d’acheter de nouveaux vêtements à Noël prévaut encore aujourd’hui à Yule.

