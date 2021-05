Bad Luk: la star de l’Inter Milan, Romelu Lukaku, condamnée à l’anniversaire d’une descente de police pour violation des directives de Covid-19

Le raid de la police, qui aurait eu lieu à l’hôtel Square Milano Duomo, est intervenu quelques heures à peine après que Lukaku ait marqué le troisième but de la victoire 3-1 de l’Inter contre la Roma à San Siro mercredi alors que les champions d’Antonio Conte ont prolongé leur avance dans le Premier vol italien avec 13 points d’avance sur Atalanta, deuxième.

Il est entendu que Lukaku, qui a marqué 22 buts cette saison pour aider son équipe à mettre fin à l’emprise de la Juventus sur la Serie A, fêtait son 28e anniversaire lorsque la police – qui aurait agi sur une dénonciation – est entrée sur le site vers 3 heures du matin. time, où ils ont trouvé Lukaku avec 23 autres invités, aurait également inclus l’ex-international anglais Ashley Young.

Les coéquipiers de l’Inter Achraf Hakimi et Ivan Perisic auraient également assisté aux festivités. Il est entendu que les invités de Lukaku étaient passibles d’amendes par les autorités.

« À 3 heures du matin hier soir, à Milan, la police est intervenue dans un hôtel du centre-ville, où dans une salle d’événements il y avait la fête d’anniversaire du footballeur de l’Inter Romelu Lukaku.», a lu un communiqué de police publié jeudi.

« 23 autres personnes ont été identifiées, dont quelques autres joueurs de l’Inter et le directeur de l’hôtel qui a organisé l’événement. Le réalisateur et les invités seront sanctionnés pour avoir enfreint les règles Covid-19. «

Les restrictions actuelles de l’Italie contre les coronavirus signifient que Milan a été désignée comme une « zone jaune », ce qui permet aux gens de se déplacer librement dans d’autres régions également sous cette désignation.

Jusqu’au 15 juin, les gens ne sont autorisés à se déplacer entre les régions qu’une fois par jour, tandis qu’un couvre-feu est également imposé entre 22h et 5h du matin. Selon le Daily Mail, les soupçons ont été soulevés pour la première fois lorsque le parti de Lukaku a dépassé l’heure du couvre-feu.

La situation semble similaire à celle qui a frappé le trio de la Juventus Weston McKennie, Paulo Dybala et Arthur, qui ont enfreint les protocoles de Covid en assistant à une fête le mois dernier avant d’être abandonné par le manager Andrea Pirlo.

« Ce n’était pas le bon moment pour le faire [have a party], » Pirlo a dit des incidents. « Nous sommes des exemples et il est juste que nous nous comportions [as such]. «