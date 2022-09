Bad Chefs : Comment fonctionne l’émission ITV ?

LES CHOSES se réchauffent dans la cuisine alors que la nouvelle émission de cuisine d’ITV2 Bad chefs arrive à l’écran.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’émission de cuisine.

TVI

La sensation YouTube Chunkz héberge Bad Chefs sur ITV2[/caption]

Qu’est-ce que Bad Chefs et comment ça marche ?

Bad Chefs est une nouvelle émission de téléréalité qui mettra au défi dix accros à emporter d’abandonner les applications de livraison et d’échanger des aliments convaincants contre une touche culinaire alors qu’ils apprennent à cuisiner pour la première fois.

Les concurrents seront confrontés à des défis quotidiens et devront apprendre rapidement pour éviter l’expulsion et rester dans la compétition.

Mais sont-ils capables de se débrouiller dans la cuisine lorsque les choses commencent à chauffer, ou vont-ils céder à l’envie d’applications de livraison ?

Qui est l’hôte de Bad Chefs ?

La sensation YouTube Chunkz supervisera le concours de cuisine alors que les obsédés à emporter vivent et cuisinent ensemble.

S’exprimant avant la série, Chunkz a commenté : « Allons cuisiner ! Si vous ne pouvez pas faire bouillir un œuf ou couper une miche de pain, c’est un spectacle avec lequel vous pouvez monter à bord.

“J’ai hâte de voir ce que les Bad Chefs peuvent ou ne peuvent pas cuisiner… ça va être si mauvais que c’est bon.”

Amin Mohammed alias Chunkz est un rappeur et une personnalité de YouTube, qui compte 2,4 millions d’abonnés et 181 millions de vues de vidéos en septembre 2022.

En savoir plus sur Chunkz ‘NOUS Y VOILÀ’ Regardez Chunkz marquer des cris devant les éclaireurs de Crawley alors que les fans disent la même chose rétrécir Je n’étais pas en sécurité – mais perdre 7,5 est la meilleure chose que j’aie jamais faite, déclare Chunkz

En 2019, Chunkz a rejoint le groupe YouTube, Beta Squad, aux côtés de Niko Omilana, avant de décrocher un contrat d’enregistrement et de sortir deux titres en 2020.

Il a remporté un prix MOBO la même année avant de co-présenter plus tard la cérémonie de remise des prix avec sa proche amie Maya Jama.

En septembre 2022, il décroche sa propre émission ITV2, Bad Chefs.

S’adressant à GRM Daily à propos d’être l’hôte de l’émission, il a déclaré: “Je suis très excité.





« C’est une voie différente, quelque chose que je n’ai pas vraiment poursuivi ou fait ; avoir ma propre émission de télévision.

“C’est quelque chose de évident que vous – surtout quand vous êtes dans l’industrie dans laquelle je suis et dans le divertissement – vous devez avoir votre propre émission de télévision à un moment donné, donc le concept avait du sens pour moi et c’est quelque chose que j’étais très excité environ et oui, je ne peux pas croire qu’il sort enfin en septembre.

Quand commence l’émission sur ITV2 ?

Bad Chefs démarre sur ITV2 le lundi 26 septembre à 21 heures.

La série sera diffusée sur dix jours de semaine consécutifs à partir du 26 septembre.

En savoir plus sur le soleil CHOC ROYAL La prédiction bizarre de Nostradamus prétend que Harry “deviendra roi après Charles” HORS D’ICI Je suis une légende des célébrités quitte le spectacle après 20 ans d’avance sur la nouvelle série

Cela signifie que la série devrait se terminer le 7 octobre, lorsque le gagnant du concours sera annoncé.

Ne craignez rien si vous manquez des épisodes car ils seront disponibles pour être visionnés sur ITV Hub.