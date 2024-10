Bad Bunny, Ricky Martin ou Jennifer Lopez contre Trump : les artistes portoricains et la cara por su tierra | Élections USA

Au cours des semaines, même si aucun mois, on s’est intéressé à Bad Bunny, la superestrella de la musique latine, qui a répondu à la candidate de Kamala Harris. Durante casi toda la campaña el Conejo Malo se mantuvo al margen de las elecciones presidenciales. Mais je n’ai pas pu appeler lorsque le candidat républicain, Donald Trump, a permis à l’un de ses ministres d’insulter un de ses partis et orateurs à Porto Rico, sa terre natale. À cet instant, l’icône mondiale est devenue publique pour elle et pour la démocratie et a comparé la vidéo de sa campagne. Deux jours plus tard, nous avons également publié une réponse directe à ceux qui considèrent que Porto Rico est « une île flottante de Basura ». « Nous sommes heureux de notre journée, c’est la définition du cœur et de la résistance », a affirmé le chanteur dans une publication sur Instagram.

Bad Bunny a répondu aux insultes racistes du comédien Tony Hinchcliffe, qui s’est rendu à Porto Rico — un territoire estadounidense — pendant un coup de Trump le passé dans la ville de New York, qui précisément vit plus d’un million de portoricains. «Pas si lo saben, mais maintenant, nous sommes littéralement une île flottante de basura au milieu de l’océan. Je veux dire Porto Rico », a déclaré Hinchcliffe. Déclarations selon lesquelles, en même temps que d’autres insultes à l’encontre des latinos en général, afro-américains, judéo-palestiniens, ont déclenché une grande polémique au mois d’une semaine des bandes dessinées des prochaines mares, alors que Trump ne se disculpe pas pour elles à la veille qui tente de redonner de l’importance et de s’éloigner du dessin animé.

Alors qu’il perdait ou au moins une explication pour elle, Trump a défendu le mitin du pays comme un « festival de l’amour » et a assuré que « personne ne voulait plus dans la communauté portuaire » qu’elle. Et concernant Hinchcliffe en concret, le républicain a insisté sur le fait qu’il ne sait pas qui est : « No lo conozco, alguien lo puso ahí ». Sans embargo, les commentaires sur Porto Rico ont provoqué une voix de condensés qui disent que chaque jour est plus fort et plus fort, à mesure qu’ils sont quelques figures de la classe artistique puertorique. Un collectif puissant qui domine la musique urbaine en général et qui, dans les dernières années, s’est mondialisé et a augmenté la cime des graphiques comédies musicales.

Dans cette ligne, Bad Bunny —de 30 ans, dont le nom est Benito Antonio Martínez et qui a dirigé ce développement massif du génie urbain— a publié ces martes sur son compte Instagram, où il a accumulé plus de 45,7 millions de secondes, une vidéo que simplement tituló « basura ». La capture, de trois minutes, a été l’introduction de vos concerts à Porto Rico pendant votre tour P FKN R en 2021 et il n’a pas été publié sur une seule plate-forme à partir de là. C’est alors que l’acteur portoricain Benicio del Toro récite une chronique sur ce qui est le citoyen de l’île. Habla sur l’esprit et la volonté du peuple boricua, le définit comme « une raza recia », et fait un repas des « légendes » nacidas dans l’île qui a conquis les ambitions comme le sport, la politique et le spectacle, y compris al le beisbolista Roberto Clemente; la fallecida actrice Míriam Colón; Sonia Sotomayor, juge du Tribunal suprême des États-Unis ; et le propio Bad Bunny.

La vidéo se termine avec une déclaration du Conejo Maloen la que añade: « Aquí seguimos, aquí estamos, y para aquellos que olvidan quienes somos… tranquilo, con orgullo se lo recordamos ». Jusqu’au milieu de ces températures, la publication a atteint plus de 1,7 millions de goûts et superaba los 50.000 commentaires.

Avant que Bad Bunny ait joué, d’autres musiques d’origine boricua comme Residente, Don Omar, Jennifer Lopez, Ricky Martin ou Luis Fonsi se sont lancées pour condenser les nombreux appels des chanteurs de Hinchcliffe et Trump, comme ils l’ont permis. Le rappeur résident, dont le nom est René Pérez, et qui est connu pour son compromis politique sur l’île, a publié dans ses histoires éphémères d’Instagram une vidéo du mitin du républicain et a écrit : « Mes frères boricuas, ne sont pas endossés par cette personne, par service ».

Ricky Martin et Luis Fonsi l’ont fait, mais ils ont fait un pas plus loin et ont lancé un appel aux ports de la diaspora qui ont voté pour Harris. Même si Porto Rico fait partie des États-Unis, ses résidents de l’île ne peuvent pas voter pour le président, mais les six millions qui vivent dans les États-Unis continentaux ont le droit de participer aux élections présidentielles du 5 novembre. Votre vote est particulièrement pertinent dans les États de la Pensilvanie, où réside un million d’entre eux, et en Géorgie. Ce sont les territoires les plus importants dans la nuit des martes : ce sont les deux principaux États bisagra (qui ne savent pas si voter pour Trump ou pour Harris) de la place où ils jouent le nouveau cycle électoral.

Jennifer Lopez, la diva de la pop pop de New York des pères boricuas, a également annoncé sur ses réseaux sociaux, avec 250 millions de followers, qu’elle a répondu à Harris selon les commentaires de Hinchcliffe, comme le reguetonero Don Omar. En outre, l’équipe du candidat démocrate a annoncé cette semaine, seulement deux jours après l’infamie de Trump au Madison Square Garden, que Lopez accompagnera Harris dans un acte des jeunes à Las Vegas, Nevada, autre des territoires clés qui ont décidé de le faire. quién est le prochain président.

Plus de l’industrie musicale, d’autres portoriques reconnus se sont unis au coro de voix, y compris la tenista Monica Puig, la première athlète de Porto Rico une médaille d’or olympique (aux Jeux de 2016), qui a publié la vidéo de Bad Bunny dans son histoire Instagram avec le message : « Nous sommes beaucoup plus. Porto Rico est mon cœur ». L’illustratrice Mela Pabón a fait sa propre publication sur le réseau social, en écrivant : « Me siento tan orgullosa de partager este país con personas qui no se la dejan montar, con personas que dan cátedra de cómo es que se hacen las cosas sin ayuda de nadie y con gente qui con tan poco se han comido el mundo ».