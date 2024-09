Bad Bunny rejoint Adam Sandler dans le film Netflix Happy Gilmore 2

Benito Antonio Martínez Ocasió, également connu sous le nom de l’artiste musical Bad Bunny, a trouvé son prochain rôle à l’écran, rejoignant le casting du film d’Adam Sandler Joyeux Gilmore suite.

Kyle Newacheck, qui a dirigé Sandler dans la comédie Netflix Meurtre mystérieux, dirige la suite de Netflix à la comédie de 1996 sur un aspirant joueur de hockey professionnel qui découvre son talent dans le golf et part à contrecœur en tournée, pour finalement devenir une sensation. Les détails de l’intrigue de la suite sont gardés secrets.

Julie Bowen et Christopher McDonald sont de retour pour la suite, après avoir joué dans le film original, respectivement dans le rôle de Virginia Venit, l’amoureuse de Sandler à l’écran, et de Shooter McGavin, un golfeur professionnel jaloux et le méchant du film.

Les caméras ont commencé à tourner autour de la comédie, et Sandler a posté sur Instagram lundi : « Ce n’est pas fini. À mon avis, nous ne faisons que commencer. »

Sandler et Tim Herlihy ont écrit le scénario et produiront également le film avec Jack Giarraputo et Robert Simonds. Dennis Dugan, qui a réalisé le film original Joyeux Gilmoresera producteur exécutif avec Judit Maull, Kevin Grady, David Bausch et Barry Bernardi.

Quant à Bad Bunny, représenté par UTA et Rimas Entertainment, le film marquera sa dernière incursion dans des rôles à l’écran. Il avait déjà joué aux côtés de Brad Pitt dans la comédie d’action de Sony Train à grande vitesse et Gael García Bernal dans le drame amazonien Cassandre. À venir, il a le thriller policier de Darren Aronofsky Pris en flagrant délit de vol chez Sony Pictures.

Dans un La foire aux vanités histoire de couverture Publié l’année dernière, la superstar de la musique a déclaré : « On pourrait dire que j’ai investi un peu plus de moi-même dans le métier d’acteur. »